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Copa Sudamericana

Boca puede ser multado por jugar en Brasil con un sponsor de casa de apuestas

Las publicidades de apuestas fueron prohibídas en el país vecino y la ley no contempla excepciones con clubes extranjeros.

Miguel Merentiel hizo el segundo gol de Boca ante Vasco en el Maracaná
© Getty ImagesMiguel Merentiel hizo el segundo gol de Boca ante Vasco en el Maracaná

Boca Juniors podría recibir una multa luego del triunfo contra Vasco da Gama en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Aunque la clasificación del Xeneize a la final no corre peligro, sí puede recibir una sanción por no respetar una regla que comenzó a regir hace semanas en suelo brasileño.

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Como es sabido, Boca tiene a la casa de apuestas Betsson como sponsor principal en su camiseta y esto está prohibído en Brasil. Según explicó el abogado especializado en derecho deportivo Eduardo Carlezzo para TyC Sports, la ley no contempla excepciones con clubes extranjeros.

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Bettson es el sponsor principal de Boca Juniors (Getty Images)

Bettson es el sponsor principal de Boca Juniors (Getty Images)

Es decir, aunque el acuerdo entre el sponsor y Boca se cerró en un país en el que sí está permitido, el Club de la Ribera debía respetar la normativa de Brasil. Al no haberlo hecho, la institución argentina podría recibir un castigo económico.

Así lo explicó el abogado Pedro Lopes: “En el caso de Boca, la institución podría ser multada por incumplimiento o incluso verse impedida de disputar partidos en Brasil si no se compromete a ocultar el patrocinio de su equipación en futuros encuentros“.

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La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

En síntesis

  • Posible multa a Boca Juniors por usar sponsor de apuestas Betsson en Brasil.
  • Prohibición de patrocinios: Ley brasileña impide sponsors de apuestas incluso en clubes extranjeros.
  • 21 de noviembre: Final de Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro en Barranquilla.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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