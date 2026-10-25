Las publicidades de apuestas fueron prohibídas en el país vecino y la ley no contempla excepciones con clubes extranjeros.

Boca Juniors podría recibir una multa luego del triunfo contra Vasco da Gama en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Aunque la clasificación del Xeneize a la final no corre peligro, sí puede recibir una sanción por no respetar una regla que comenzó a regir hace semanas en suelo brasileño.

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Como es sabido, Boca tiene a la casa de apuestas Betsson como sponsor principal en su camiseta y esto está prohibído en Brasil. Según explicó el abogado especializado en derecho deportivo Eduardo Carlezzo para TyC Sports, la ley no contempla excepciones con clubes extranjeros.

Bettson es el sponsor principal de Boca Juniors (Getty Images)

Es decir, aunque el acuerdo entre el sponsor y Boca se cerró en un país en el que sí está permitido, el Club de la Ribera debía respetar la normativa de Brasil. Al no haberlo hecho, la institución argentina podría recibir un castigo económico.

Así lo explicó el abogado Pedro Lopes: “En el caso de Boca, la institución podría ser multada por incumplimiento o incluso verse impedida de disputar partidos en Brasil si no se compromete a ocultar el patrocinio de su equipación en futuros encuentros“.

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

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En síntesis