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Copa Sudamericana

Santiago Sosa fue autocrítico tras la eliminación de Vasco da Gama ante Boca en Copa Sudamericana: “Para el olvido”

El mediocampista del elenco brasileño mostró su frustración por la caída en el Maracaná.

Santiago Sosa ante la marca de Lautaro Blanco.
© GettySantiago Sosa ante la marca de Lautaro Blanco.

En el Estadio Maracaná, por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Sudamericana, Vasco da Gama perdió 3 a 1 con Boca de manera agónica, por lo que no pudo mantener el resultado y quedó eliminado del certamen continental.

Luego del encuentro, Santiago Sosa, mediocampista argentino del elenco de Río de Janeiro, habló con los medios en zona mixta, en donde fue autocrítico por el rendimiento de su equipo, y además, bancó al arquero Leo Jardim por su error en el tanto de Leandro Paredes.

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“Me voy con bronca por cómo empezamos el partido y porque el primer tiempo lo regalamos”, dijo el futbolista con pasado en el Millonario, lamentándose la eliminación de su equipo que de local no pudo hacerse fuerte tras quedarse con la ida en La Bombonera.

“Sabíamos lo que era Boca, lo teníamos visto. Sabíamos cómo jugaba, que su juego era de contragolpe y ahí fallamos. Tuvimos un primer tiempo para el olvido, no podemos jugar un partido de copa así en esta instancia. Estoy con bronca por cómo jugamos y sobre todo porque regalamos un tiempo”, siguió con su autocrítica.

Y cerró, afirmando que el gol de Paredes fue un error colectivo, y no del arquero Jardim: “No creo que haya tenido mucha incidencia, tuvo el gol, tiene buena pegada. Fue un error nuestro de que lo dejamos venir mucho. No hicimos un buen partido y por eso nos tocó perder”.

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Datos clave

  • Boca eliminó a Vasco da Gama tras ganarle 3 a 1 en el Maracaná.
  • Santiago Sosa fue autocrítico por el flojo primer tiempo del equipo en el Maracaná.
  • Santiago Sosa respaldó al arquero Léo Jardim tras el gol anotado por Leandro Paredes.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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