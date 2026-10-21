Santiago Sosa fue autocrítico tras la eliminación de Vasco da Gama ante Boca en Copa Sudamericana: “Para el olvido”

En el Estadio Maracaná, por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Sudamericana, Vasco da Gama perdió 3 a 1 con Boca de manera agónica, por lo que no pudo mantener el resultado y quedó eliminado del certamen continental.

Luego del encuentro, Santiago Sosa, mediocampista argentino del elenco de Río de Janeiro, habló con los medios en zona mixta, en donde fue autocrítico por el rendimiento de su equipo, y además, bancó al arquero Leo Jardim por su error en el tanto de Leandro Paredes.

“Me voy con bronca por cómo empezamos el partido y porque el primer tiempo lo regalamos”, dijo el futbolista con pasado en el Millonario, lamentándose la eliminación de su equipo que de local no pudo hacerse fuerte tras quedarse con la ida en La Bombonera.

“Sabíamos lo que era Boca, lo teníamos visto. Sabíamos cómo jugaba, que su juego era de contragolpe y ahí fallamos. Tuvimos un primer tiempo para el olvido, no podemos jugar un partido de copa así en esta instancia. Estoy con bronca por cómo jugamos y sobre todo porque regalamos un tiempo”, siguió con su autocrítica.

Y cerró, afirmando que el gol de Paredes fue un error colectivo, y no del arquero Jardim: “No creo que haya tenido mucha incidencia, tuvo el gol, tiene buena pegada. Fue un error nuestro de que lo dejamos venir mucho. No hicimos un buen partido y por eso nos tocó perder”.

Publicidad

El golazo de la clasificación de Boca en el Maracaná: ¿mérito de Paredes o error de Vasco da Gama? Atención a las declaraciones de Santi Sosa desde Brasil.



📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/eZk1jvvj2p — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Datos clave