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Copa Sudamericana

Arruabarrena pide cautela a pesar del triunfo ante Vasco da Gama: “No hemos logrado nada”

El director técnico de Boca Juniors no ocultó su felicidad por el pase a la final de la Sudamericana, pero tiene en claro que todavía no consiguieron el objetivo.

Rodolfo Arruabarrena en el banco de suplentes del Maracaná
© Getty ImagesRodolfo Arruabarrena en el banco de suplentes del Maracaná

Boca Juniors se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2026 luego de vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena le puso paños fríos al logro en suelo brasileño y dejó un mensaje claro: “No hemos ganado nada”.

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El Vasco habló en conferencia de prensa y, aunque destacó el triunfo y a sus jugadores, explicó que la visión del grupo está puesta en el próximo partido contra Independiente. “Tengo un grupo de jugadores inteligentes, con ganas de hacer historia. Esperemos poder ir pasito a pasito, partido a partido, no hemos logrado nada, manifestó Arruabarrena.

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Rodolfo Arruabarrena saluda a la gente de Boca en el Estadio Maracaná (Getty Images)

Rodolfo Arruabarrena saluda a la gente de Boca en el Estadio Maracaná (Getty Images)

Acto seguido, el entrenador completó: “A partir de ahora, los festejos, el avión y a pensar en Independiente el día domingo, porque es un clásico y nosotros tenemos que defender la tabla anual.

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En síntesis

  • Boca Juniors es finalista de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 3-1 a Vasco.
  • Rodolfo Arruabarrena preparará al equipo para el clásico del domingo frente a Independiente.
  • Leandro Paredes marcó un gol en la victoria lograda en el Estadio Maracaná.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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