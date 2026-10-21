Arruabarrena pide cautela a pesar del triunfo ante Vasco da Gama: “No hemos logrado nada”

El director técnico de Boca Juniors no ocultó su felicidad por el pase a la final de la Sudamericana, pero tiene en claro que todavía no consiguieron el objetivo.

Boca Juniors se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2026 luego de vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena le puso paños fríos al logro en suelo brasileño y dejó un mensaje claro: “No hemos ganado nada”.

La Copa Sudamericana se vive en Disney+

El Vasco habló en conferencia de prensa y, aunque destacó el triunfo y a sus jugadores, explicó que la visión del grupo está puesta en el próximo partido contra Independiente. “Tengo un grupo de jugadores inteligentes, con ganas de hacer historia. Esperemos poder ir pasito a pasito, partido a partido, no hemos logrado nada“, manifestó Arruabarrena.

Rodolfo Arruabarrena saluda a la gente de Boca en el Estadio Maracaná (Getty Images)

Acto seguido, el entrenador completó: “A partir de ahora, los festejos, el avión y a pensar en Independiente el día domingo, porque es un clásico y nosotros tenemos que defender la tabla anual“.

Así festejó Arruabarrena el gol de Leandro Paredes

¡CÓMO LO DISFRUTÓ EL VASCO ARRUABARRENA! Locura total del DT de Boca luego del golazo de Paredes ante Vasco Da Gama en El Maracaná para la clasificación a la final de la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dZPFKCaN66 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

En síntesis

Boca Juniors es finalista de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 3-1 a Vasco.

de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 3-1 a Vasco. Rodolfo Arruabarrena preparará al equipo para el clásico del domingo frente a Independiente.

preparará al equipo para el clásico del domingo frente a Independiente. Leandro Paredes marcó un gol en la victoria lograda en el Estadio Maracaná.