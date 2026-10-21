Flamengo denunció vandalismo en el Maracaná luego del partido entre Vasco da Gama y Boca por Copa Sudamericana

A través de un comunicado, el Mengao afirmó que hinchas rompieron distintas instalaciones del estadio de Río de Janeiro.

Horas después de la victoria de Boca ante Vasco da Gama por 3 a 1 en la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Sudamericana, Flamengo emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que denunciaron actos de vandalismo en el Estadio Maracaná, donde se jugó este partido.

La Copa Sudamericana se vive a través de Disney+.

En el mismo, el Mengao afirmó que recibieron una documentación en la que se mostró que cientos de sillas fueron rotas, baños y bares vandalizados, además de estructuras de las rampas de acceso y de la señalización del estadio depredadas por los hinchas presentes en este encuentro.

Además, agregaron que ya comenzaron los trabajos de refacción para que el estadio pueda estar en óptimas condiciones de cara al jueves, debido a que ese día Flamengo recibe a Estudiantes por la semifinal de la Copa Libertadores, con más de 70 mil hinchas presentes.

Por otro lado, también seguirán con los trabajos de refacción en el campo de juego, que se vio afectado durante el compromiso entre Boca y Vasco da Gama, ya que este será el cuarto partido que albergue en los últimos ocho días, entre compromisos nacionales e internacionales.

El comunicado oficial de Flamengo

El Club de Regatas de Flamengo informa que recibió, en la mañana de este miércoles (21), comunicación del Consorcio Maracaná acerca de las graves depredaciones registradas en el estadio tras el partido entre Vasco y Boca Juniors, realizado el último martes (20), por la CONMEBOL Sudamericana.

Según la documentación remitida al club, cientos de sillas fueron rotas, baños y bares vandalizados, además de estructuras de las rampas de acceso y de la señalización del estadio depredadas.

Publicidad

Son actos de vandalismo perpetrados por una parcela de los hinchas presentes, que demostró absoluto desprecio por el patrimonio de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

El Flamengo también recibió la información de que el Consorcio Maracaná no está escatimando esfuerzos en la difícil misión de reparar los daños y restablecer las condiciones necesarias para recibir a los más de 70 mil hinchas que agotaron las entradas para Flamengo x Estudiantes, por la CONMEBOL Libertadores.

El club confía en la competencia y el empeño de los profesionales responsables por la operación del estadio, que pasaron la noche trabajando intensamente para superar las consecuencias de un episodio absolutamente inaceptable.

Publicidad

O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu, na manhã desta quarta-feira (21), comunicado do Consórcio Maracanã acerca das graves depredações registradas no estádio após a partida entre Vasco e Boca Juniors, realizada na última terça-feira (20), pela CONMEBOL… pic.twitter.com/Oxa2jNfxrm — Flamengo (@Flamengo) October 21, 2026

Datos clave