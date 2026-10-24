Chicho integró el Consejo de Fútbol del Xeneize hasta su disolución en 2025, allí ofició como nexo entre el plantel y los dirigentes.

La exigencia es muy grande en clubes de la magnitud de Boca. Mauricio Serna, gloria del club como jugador y con un pasado reciente como integrante del ya disuelto Consejo de Fútbol, contó una historia que pinta de cuerpo entero lo que sucedió en los últimos años en el Xeneize.

En 2022, Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final ante Corinthians por penales. La Conmebol entrega premios económicos por avanzar en cada uno de sus certámenes y el plantel del Xeneize pretendía cobrar parte del premio, pese a haber perdido.

Mauricio Serna, en diálogo con El Camerino DK, reveló una discusión que tuvo con los referentes, encabezados por Carlos Izquierdoz, por ese tema: “Me tocó un tema delicado con Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Darío Benedetto y Javier García. Ellos exigían cobrar premios aunque perdieran en octavos porque al club le entraba dinero igual y yo me planté. Les dije que en Boca solo se paga por ganar“.

Izquierdoz ante Corinthians en la Copa Libertadores 2022. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Tuve una discusión fuerte con el capitán, que era Izquierdoz, y le dije que no iba a ceder porque para mí nadie gana un peso si no se lo merece. Les dije, si ganan, hablo con el presidente y lo convencemos de que les de todo el premio. Con la gloria viene la plata“.

¿Qué sucedió con cada uno de los mencionados por Serna?

Carlos Izquierdoz | Pasó por Sportin Gijón y actualmente está en Lanús.

| Pasó por Sportin Gijón y actualmente está en Lanús. Darío Benedetto | Jugó en Querétaro, Olimpia y Newell´s. Actualmente se desempeña en Barcelona de Guayaquil.

| Jugó en Querétaro, Olimpia y Newell´s. Actualmente se desempeña en Barcelona de Guayaquil. Marcos Rojo | De Boca pasó a Racing y recientemente se incorporó a Estudiantes.

| De Boca pasó a Racing y recientemente se incorporó a Estudiantes. Javier García | Continúa en Boca.

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