En la antesala de la final de la Copa Sudamericana 2026, Chicho Serna se refirió con elogios al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Ya aterrizado en Barranquilla, Boca Juniors sueña con la Copa Sudamericana en la previa del partido decisivo contra Atlético Mineiro. Aunque Juan Román Riquelme no podrá cambiar la suerte del Xeneize en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, como sí lo hizo en incontables momentos importantes de la historia de Boca, uno de sus amigos más cercanos, Mauricio Serna, le tiene una fe ciega que resulta motivadora.

Así como Darío Benedetto ilusionó a todo Boca con un fuerte mensaje sobre Leandro Paredes, Serna hizo lo propio al hablar sobre el presidente del Xeneize, responsable del último título internacional de Boca hace ya más de 18 años. Termine como termine la historia de Boca Juniors en Barranquilla, Serna valoró la labor de Román en el camino del Xeneize en la Sudamericana.

“La última gesta internacional fue de la mano de Riquelme en la Copa Libertadores 2007 y al año siguiente la Recopa Sudamericana, también con Riquelme. Dios hace las cosas tan buenas que le da otra oportunidad a Boca y con él como presidente. Ojalá se pueda cortar esa racha“, Serna comentó durante una entrevista en Super Deportivo Radio.

Sobre su relación con Riquelme

Aunque Serna dejó su cargo en el Consejo de Fútbol de Boca Juniors hace más de un año, sigue de cerca el presente del equipo de La Ribera. No solo eso, sino que también le desea éxitos a su amigo personal, quien preside la institución. Sobre su vínculo con Riquelme, esto dijo Serna:

Chicho Serna en La Bombonera.

“Con Román siempre logramos separar el jefe y la amistad. Fuimos inteligentes en eso. Como persona lo amo demasiado mucho. Para mí es más brillante como persona que lo que fue como futbolista. Como futbolista fue el jugador con el que mas cómodo me sentí. Es difícil quedarme con el Román dirigente o futbolista, porque el Román amigo está por encima de todo“.

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Boca busca cortar la mala racha

Aunque resulte extraño hablar de una mala racha cuando todo parece salirle a Boca Juniors en el segundo semestre de 2026, lo cierto es que el Xeneize deberá cortar una sequía de 18 años en torneos continentales.

La última consagración de Boca en un torneo internacional fue a mediados de 2008, cuando derrotó a Arsenal de Sarandí y alzó la Recopa Sudamericana. Desde entonces, solo ha habido tropiezos para el Xeneize, incluidas tres finales perdidas de la Copa Libertadores (2012, 2018 y 2023).

En Barranquilla, con Paredes en cancha y Riquelme en el palco, Boca tiene motivos de sobra para creer que la moneda, por fin, caerá de su lado.

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Cuadro Copa Sudamericana

En síntesis