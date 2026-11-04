Chicho Serna criticó el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico entre Boca y River: “Tenía cara de asustado”

Días después del Superclásico que terminó con victoria de Boca ante River por 1 a 0 con gol de Lautaro Di Lollo, continúa la polémica respecto a lo que fue el arbitraje de Nicolás Ramírez, quien estuvo en el ojo de la tormenta y no fue designado para dirigir en la última fecha del Torneo Clausura.

Referido al rendimiento que tuvo el colegiado oriundo de San Nicolás, ‘Chicho’ Serna, una vieja gloria del Xeneize, habló en una entrevista con el streaming de Planeta Bostero, en donde criticó algunas decisiones que tuvo Ramírez a lo largo de los 90 minutos de juego.

“El arbitraje fue de terror. Tenía una cara de asustado que me llamaba la atención cuando lo veía por el monitor”, inició el ex mediocampista colombiano, quien también tuvo un paso por el Consejo de Fútbol de la institución, bajo el actual mandato de Juan Román Riquelme como presidente.

Siguiendo por la misma línea, explicó cuál pudo ser una de las razones para este desempeño de Ramírez durante el Superclásico disputado en La Bombonera el pasado domingo. “Me parece que el entorno lo condicionó”, aseguró Serna.

Los elogios a los jugadores de Boca

Por otro lado, Serna se refirió al presente futbolístico del club. En este sentido, elogió a Sebastián Villa y reveló el pedido que le hizo. “Necesita tener más minutos para volver a su nivel. Hablé con él y le pregunté cuándo va a rematar al arco y hacer goles, con esa tan buena pegada que tiene”, tiró.

Y agregó, respecto a la vuelta del colombiano a Boca en el último mercado: “Un día me llamó y le dije que tenía que volver a Boca y él me dijo que se moría de ganas. Al poco tiempo Román se enteró, me preguntó si era cierto y después se dieron las negociaciones”.

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Además, destacó a Milton Delgado y Leonel Flores, dos de las máximas promesas del plantel: “Jugó con mucha personalidad”, dijo sobre el volante central, mientras que del extremo afirmó: “Me gusta mucho porque pierde seis balones pero el séptimo quiere hacerlo igual”.

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