Chicho Serna atribuye mérito del Boca campeón de liga a Paredes por sobre Arruabarrena

Mauricio Serna lanzó un fuerte mensaje sobre la identidad de Boca Juniors y le atribuyó el mérito a Leandro Paredes por encima de la influencia del entrenador.

Mientras Rodolfo Arruabarrena define el probable 11 de Boca Juniors para enfrentar a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina, está claro que, de encontrarse al 100 %, Leandro Paredes será de la partida. El mediocampista campeón del mundo es una pieza fundamental del Xeneize y, de acuerdo con la opinión de Mauricio “Chicho” Serna, la razón principal del funcionamiento del equipo y de su estilo de juego.

“Este equipo tiene una identidad. Quizás el Vasco intervino en algunos momentos, pero yo creo que la identidad de lo que muestra Boca en cuanto al juego es por Paredes“, Serna afirmó en diálogo con Equipo F de ESPN.

Mientras otro exfutbolista con pasado en Boca, como Diego Latorre, fue lapidario contra el arbitraje por un supuesto trato especial hacia Paredes, Chicho Serna no habló de las polémicas y se limitó a analizar el producto futbolístico del Xeneize, del cual Paredes es uno de los grandes responsables gracias a sus actuaciones.

La vuelta de Paredes

Desde su regreso a su hogar en el fútbol argentino, Paredes lidió con algunas lesiones, pero nunca bajó el nivel. De la mano de su capitán y referente, Boca se prepara para un fin de año movido, en el que puede ganar cuatro títulos más.

Leandro Paredes con el trofeo de Campeón de Liga.

Por su parte, Paredes también se mantiene enfocado en su estado físico para llegar de la mejor manera a estas instancias definitorias. Desde su vuelta a Boca Juniors, Paredes jugó 58 partidos con la azul y oro, en los que registra cinco goles y 10 asistencias. Además, ya conquistó su primer campeonato, pero solo piensa en agregar más trofeos a la colección.

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La agenda de Boca

Tras la heroica consagración en la Tabla Anual, los dirigidos por Arruabarrena regresaron a los entrenamientos y se preparan para el cruce contra el Taladro por un pase a la final de la Copa Argentina, donde ya aguarda Platense. La semi se jugará este sábado 14/11 en Mendoza.

Luego llegará el turno de la final de la Copa Sudamericana, el 21 de noviembre en Barranquilla, contra Atlético Mineiro. Posteriormente, disputarán los octavos de final del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia.

En síntesis

Chicho Serna atribuyó la identidad del Boca de Arruabarrena a Paredes .

a Paredes 58 partidos, 5 goles y 10 asistencias registra Leandro Paredes desde su regreso a Boca.

registra Leandro Paredes desde su regreso a Boca. Rodolfo Arruabarrena define el once de Boca Juniors para enfrentar a Banfield.