Sergio Romero ha sido sin lugar a dudas la gran figura que ha tenido Boca desde que la Copa Libertadores ingresó a instancias de playoffs, haciéndose gigante en las definiciones por penales ante Nacional de Uruguay, en octavos, y Racing en cuartos de final.

El arquero que en su arribo al club había sido relegado por Agustín Rossi atraviesa una actualidad inmejorable, que incluso volvió a ponerlo en la órbita de la Selección Argentina, se volvió uno de los grandes referentes del plantel y disfruta del cariño unánime de los hinchas.

En declaraciones recientes a El Canal de Boca, Chiquito se refirió a esa relación que ha forjado con el pueblo Xeneize y dio detalles de un curioso encuentro que tuvo con un nene de 7 años que lo dejó alucinado por pintar a la perfección la manera de vivir el fútbol de los hinchas.

“El otro día me encontré con un nene que me miró a los ojos y me dijo ‘Quiero que te quedes en Boca hasta que te retires. Boca es mi club, yo amo a Boca’”, relató el arquero con esa conversación muy presente en su memoria.

“Lo miré y le pregunté ‘¿cuántos años tenés?’. Siete, me dijo. ‘¿desde cuándo amás a Boca?’, le dije. ‘Desde que nací’, me respondió”, continuó relatando el arquero mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

¿Cuántos penales lleva atajados Romero en Boca?

Desde su arribo a Boca, entre series y penales en contra durante los 90 minutos, Chiquito Romero atajó 8 de los 14 remates desde los doce pasos que le ejecutaron, teniendo una efectividad superior al 50%. Impresionante.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

El cruce de ida entre Boca y Palmeiras se dará en la semana del 25 al 30 de septiembre, con fecha a confirmar pero que será entre el martes 26 y miércoles 27. La vuelta será exactamente en el mismo día y horario pero una semana más tarde. Primeramente se dará en La Bombonera y el pase a la final será en Sao Paulo.