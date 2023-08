Boca es semifinalista de la Copa Libertadores tras haber eliminado a Racing en Avellaneda. Pese al gran partido de Marcos Rojo, de Equi Fernández y de Edinson Cavani, la figura estelar del partido de vuelta del certamen copero terminó siendo Sergio Romero al atajar nuevamente dos penales en la tanda que definió al ganador tras la paridad en los 180 minutos.

Como en octavos ante Nacional, Chiquito fue el héroe de Boca en los penales al atajar dos remates racinguistas, los cuales ante la conversión de los cuatro ejecutantes xeneizes bastaron para que el equipo de Jorge Almirón clasifique a las semifinales.

Luego del pase a la próxima ronda de la Copa Libertadores, Romero dialogó con Radio La Red y reveló que tenía claro no solo que iba a atajar dos penales, sino que incluso reconoció que iba a quedarse con el remate de Gonzalo Piovi, el especialista en pena máxima para Racing.

En el programa conducido por Pablo Villouta, Chiquito soltó: “Sabía que si Piovi me pateaba un penal se lo iba a atajar, el penal suyo me lo imaginé tres días antes”. Además, añadió que los últimos tres días “su cabeza volaba” por la tensión, la cual también llevó a que se haya acalambrado durante el partido, pero esto no impidió que el arquero de Boca se vista de héroe para el Xeneize en la noche del miércoles.

Gracias a su aporte, Boca logró meterse en semis de la Copa Libertadores luego de dos ediciones en donde no lo pudo hacer. Ahora, le tocará vencer a Palmeiras en dicha instancia para lograr el pase a la final.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

El cruce de ida entre Boca y Palmeiras se dará en la semana del 25 al 30 de septiembre, con fecha a confirmar pero que será entre el martes 26 y miércoles 27. La vuelta será exactamente en el mismo día y horario pero una semana más tarde. Primeramente se dará en La Bombonera y el pase a la final será en Sao Paulo.

¿Cuántos penales atajados lleva Romero en Boca?

Desde su arribo a Boca, entre series y penales en contra durante los 90 minutos, Chiquito Romero atajó 8 de los 14 remates desde los doce pasos que le ejecutaron, teniendo una efectividad superior al 50%. Impresionante.