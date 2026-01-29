Claudio Úbeda no tiene garantizada su continuidad en Boca hasta fin de año: el motivo

Boca no arrancó la temporada de la mejor manera, ya que luego de vencer a Deportivo Riestra como local, dejó una pobre presentación en la segunda fecha del Grupo A del Torneo Apertura, y en condición de visitante perdió 2 a 1 contra Estudiantes de La Plata.

El entrenador del equipo, Claudio Úbeda, fue uno de los principales apuntados debido al XI que planteó con la ausencia de algunas figuras importantes y deberá cambiar de cara a los próximos compromisos para cambiarle la cara a sus jugadores en la previa del inicio de la Copa Conmebol Libertadores.

Más allá de esta situación, la continuidad del entrenador para la segunda parte de la temporada. El motivo de esto es que su contrato finaliza el 30 de junio y no acordaron aún la renovación de vínculo ya que evaluarán su desempeño a lo largo de los primeros seis meses del año.

Claudio Úbeda dirigiendo en La Bombonera.

De esta manera, en los próximos cinco meses la dirigencia de Boca comandada por Juan Román Riquelme seguirá de cerca el rendimiento que muestre el equipo en este transcurso de tiempo para tomar una determinación respecto a la segunda parte del año futbolístico que tendrá a la Copa Libertadores como la gran obsesión.

Cabe destacar que sobre el final de la temporada pasada también se puso en duda la continuidad del entrenador, pero finalmente desde el Xeneize decidieron ratificarlo ya que también contaba con el apoyo de los principales referentes del plantel como Leandro Paredes o Miguel Merentiel.

Así las cosas, de aquí a junio el rendimiento de Boca será clave para determinar el futuro de Úbeda. A lo largo de estos meses, el equipo participará del Torneo Apertura, así como también de la fase de grupos de la Copa Libertadores y las primeras instancias de la Copa Argentina.

Los números de Claudio Úbeda como entrenador de Boca

Desde su asunción como entrenador del primer equipo de Boca, Úbeda dirigió un total de 10 partidos, con un saldo de siete victorias y tres derrotas, cosechando así el 70% de los puntos posibles.

