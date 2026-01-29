Las bajas que tendrá Boca ante Newell’s y la decisión que evalúa Úbeda para compensar

Tras la derrota sufrida en su visita a Estudiantes en La Plata, Claudio Úbeda vuelve a tener por delante un rompecabezas que resolver de cara al duelo del próximo domingo ante Newell’s en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Clausura, al que Boca volverá a llegar con una gran cantidad de bajas por lesión.

Entre los que todavía no pudieron hacer su estreno en el certamen, seguirán fuera de la convocatoria Miguel Merentiel, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios y Milton Giménez. El que volvió a entrenarse a la par del grupo esta semana fue Edinson Cavani, quien venía sufriendo una lumbalgia, y podría hacerse un lugar en la convocatoria dependiendo de cómo lo encuentre el DT en los próximos días.

Las bajas más recientes que sufrió El Xeneize son la de Lucas Janson, quien fue titular ante Deportivo Riestra para desempeñarse como delantero de referencia, casi sin lograr entrar en juego, y sufrió una lesión muscular de grado 2; y Alan Velasco, quien también dijo presente desde el inicio en el debut y sufrió un esguince de rodilla por el que será baja al menos dos meses.

Con la enfermería repleta, Claudio Úbeda está evaluando la decisión de adelantar el estreno de los dos refuerzos que sumó Boca. Si bien Santiago Ascacíbar llegó con ritmo y ya era opción para el duelo del domingo ante La Lepra, la novedad pasa por la posibilidad de que también Ángel Romero sea parte de la convocatoria.

Cavani ya sumó entrenamientos a la par del grupo y puede meterse en la convocatoria.

El propio futbolista paraguayo que llegó tras desvincularse de Corinthians había dicho que necesitaba tiempo para ponerse al cien por ciento, pero el cuerpo técnico lo vio responder de buena manera a los entrenamientos y, sumado a la necesidad, podría recurrir a él antes de lo previsto.

Los juveniles se hacen lugar

Si la derrota 2-1 ante Estudiantes en La Plata podía dejar alguna buena sensación en Boca, sin dudas es la relacionada con el buen ingreso de los futbolistas que fueron subido desde Reserva. Iker Zufiaurre ya había ingresado ante Riestra y fue titular ante El Pincha por la lesión de Janson; pero todavía más revulsivos resultaron los ingresos en el complemento de Gonzalo Gelini y Tomás Aranda.

Gelini, de 19 años, asistió de cabeza a Exequiel Zeballos en el gol del descuento para El Xeneize y mostró gran velocidad para desbordar. Aranda, de 18 años, realizó la mejor jugada individual para la visita gambeteando desde la izquierda al centro para generarse el espacio para sacar desde el borde del área un remate que Iacovich sacó al córner, además de mostrarse muy participativo en cada acción de ataque desde su ingreso.

Entre esas buenas sensaciones y la necesidad, Claudio Úbeda no descarta que al menos dos de los tres juveniles puedan desempeñarse como titulares ante Newell’s.

