Una de las grandes promesas de campaña por parte de Juan Román Riquelme fue la refacción del estadio Alberto J. Armando, dado a que son miles y miles los fanáticos de Boca que no pueden acudir a los partidos del plantel profesional comandado por Diego Martínez.

De a poco, comenzó. Lógicamente, llevar a cabo una obra tan grande, requiere de tiempo, dinero y también un espacio extra que, por el momento, no existe: adquirir los terrenos linderos, ubicados sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea, desde Aristóbulo del Valle hasta Brandsen. De hecho, en la previa a las elecciones, Riquelme fue muy claro: “No puedo decir que voy a agrandar la cancha sin hablar antes con los vecinos. Tengo que hablar con ellos. Si están de acuerdo, buenísimo. Si hay uno que dice que no, perfecto. Porque es su casa”, enfatizó en TNT Sports.

Ahora bien, mientras se lleva a cabo un proyecto para redistribuir los espacios dentro del estadio, lo que permitirá una ampliación de la capacidad a un total de entre 70 y 80 mil personas, Boca tendrá que mudarse. Y según reportó el periodista Marcos Bonocore, desde la Comisión Directiva apuntan a hacer de local en el estadio Único de La Plata , cuya capacidad es de 53.000 espectadores.

Resulta curioso que el Xeneize busque trasladar su localía a 54,2 kilómetros, teniendo la posibilidad de mudarse dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mismo en la Provincia, donde los estadios de Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club (en diversas ocasiones los utilizó para hacer de local), podrían ser los elegidos. Pero hay una explicación.

El cronista de TNT Sports aseguró que el hecho de que tanto Estudiantes como Gimnasia utilicen el Jorge Luis Hirschi y el Juan Carmelo Zerillo, respectivamente, le permitiría a Boca poder reacondicionar el Único de La Plata a su gusto, sin tener que diagramar sus partidos en base a los días en los que todos los equipos mencionados jueguen en sus casas. Incluso, hay un dato extra: el estadio que en la actualidad solo se utiliza para recitales tiene una capacidad similar a la de La Bombonera.

Las obras que ya se realizaron en La Bombonera que son parte del proyecto

Según lo que informó Claudio Civiello, las reformas que se hicieron en La Bombonera en el último tiempo, y sobre todo desde la asunción de Juan Román Riquelme como presidente, ya son parte del proyecto de remodelación y ampliación del estadio.

Entre las refacciones más recientes se encuentran la renovación del playón de estacionamiento, el túnel de ingreso al campo de juego y los ingresos de los hinchas al estadio, además del acceso principal para los micros.