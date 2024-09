La derrota de Boca en el Superclásico ante River en La Bombonera colmó la paciencia de los hinchas y puede haber consecuencias en el corto plazo. Es que el puesto de Diego Martínez empieza a ser mirado de reojo y hay quienes dicen que hay “sensación de fin de ciclo” puertas adentro del club de la Ribera. Tras el partido, hubo reunión entre el técnico y el Consejo del Fútbol que disparó los rumores.

El rendimiento del Xeneize no fue el esperado en el partido más importante ante el rival de toda la vida. El primer tiempo no fue bueno y fue bien superado por el Millonario, mientras que en la segunda parte, si bien tuvo algunas situaciones de gol, no pudo marcar. El resultado y la forma hacen que se debata el futuro de Diego Martínez.

Los hinchas de Boca despidieron al plantel entre silbidos, aunque todo quedó a un margen debido al escándalo con Sergio Romero y el plateísta que lo insultó. Aunque, eso puede ser tomado como un síntoma del mal momento del equipo.

Tras el partido, la conferencia de prensa de Diego Martínez disparó los rumores de una posible salida. No garantizó su continuidad al frente de Boca, ya que si bien se siente con “fuerzas para seguir”, lo cierto es que también dejó en manos del presidente Juan Román Riquelme y el Consejo del Fútbol su futuro como entrenador.

Las dudas sobre la continuidad de Diego Martínez como DT de Boca

Las declaraciones que dejó Martínez en la conferencia de prensa elevaron las dudas sobre su futuro. No es para menos. Los malos resultados durante los últimos partidos, sumados a los rendimientos ciclotímicos del equipo y a la imposibilidad de pelear por algún título (salvo la Copa Argentina donde está en cuartos de final) hacen que desde el club se piense en una posible salida. También los hinchas parecen haberle soltado la mano al DT.

Después de la conferencia de prensa, varios periodistas que siguen el día a día de Boca pusieron en duda la continuidad de Martínez. El periodista Martín Arévalo, en coincidencia con Augusto César, ambos de ESPN, dejaron la frase “sensación de fin de ciclo“, aunque no garantizaron que el técnico sea despedido. Por su parte, el periodista Diego Monroig dejó en duda que el ex entrenador de Huracán dirija ante Belgrano el próximo sábado.

Por su parte, Tato Aguilera (TyC Sports), en su cuenta de X, aseguró que “no hay una decisión tomada” respecto a su futuro. “No renunció y tampoco el Consejo del Fútbol lo echó“, por lo que por ahora no hay certezas sobre su futuro. Los próximos días serían claves.

X @Tato_Aguilera

En tanto, el periodista Federico Cristofanelli (Infobae) asegura que “Diego Martínez está afuera de Boca“. Si bien puede que su salida no se efectúe en las próximas horas, si puede ocurrir en el corto plazo. Además, en la conferencia de prensa, también dejó en claro que “no pondrá reparos en dar un paso al costado si se lo piden”.

X @Cristoffede

Diego Martínez se reunió con el Consejo del Fútbol de Boca

En definitiva, la sensación es que Diego Martínez podría tener las horas contadas como entrenador de Boca. Luego de que el plantel llegó al Hotel Intercontinental, se reunió con dos miembros del Consejo del Fútbol: Marcelo Delgado y Mauricio Serna. Por este motivo, también se especuló con que su salida se podría dar de inmediato, algo que al final no fue así (por el momento).

Según se supo, Boca tendrá día libre este domingo, por lo que recién volverá a los entrenamientos este lunes con la mente puesta en el duelo ante Belgrano en Córdoba. Sin embargo, la gran duda es si será con Martínez en el banco de suplentes o no.