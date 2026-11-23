El momento tan esperado por los hinchas de Boca llegó el pasado sábado tras ganar la Copa Sudamericana: se cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena fueron ampliamente superiores a Atlético Mineiro y se quedaron con la gran final tras ganar por 2 a 0 con tantos de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.
El encuentro se desarrolló en Barranquilla, ante una multitud de hinchas de Boca. Cuando el plantel se disponía a regresar, Leandro Paredes no se encontraba de la mejor manera producto de un fuerte malestar que le provocó el calor. Inclusive llegó a ser trasladado a una clínica.
Por tal motivo, el viaje de vuelta se demoró unas horas y cuando el capitán estuvo en óptimas condiciones fue que se emprendió la vuelta. La llegada a Argentina se dio sobre la medianoche del domingo y hubo hinchas de Boca que recibieron al plantel.
Tras bajar del avión, la delegación del Xeneize se subió a un micro descapotable y, con el trofeo en mano, comenzaron a celebrar junto a los hinchas. Allí estuvo la clásica máscara de Chucky -la cual lleva Miguel Merentiel- y también un desfile de mano a mano del trofeo para que todos puedan celebrar.
EL MEJOR 3 DEL CONTINENTE pic.twitter.com/bYC8w8tbul— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 23, 2026
Cantos contra River
Como era de esperar, la celebración no solamente tuvo cantos a favor de Boca, sino que los jugadores y los hinchas se acordaron del clásico rival, con la típica canción: “Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, para todas las Gallinas, el regalo de papá”.
🗣 Ya se acerca… pic.twitter.com/RoBLLqtKnO— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 23, 2026
DATOS CLAVE
- Boca Juniors ganó la Copa Sudamericana tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro.
- Leandro Paredes fue trasladado a una clínica en Barranquilla por un malestar por calor.
- El plantel de Boca celebró el título en Argentina sobre un micro descapotable.