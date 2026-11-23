Claudio Úbeda, presente en el partido de las estrellas de la Copa Potrero previo a la final del certamen, fue consultado sobre su opinión acerca del último título de Boca Juniors: la estrella número 76 en la historia del club y la 19.ª conquista internacional, la Copa Sudamericana 2026.

Formalmente, Úbeda se encuentra sin trabajo tras el cierre de su tiempo en Boca a mediados de 2026. Sin embargo, Germán García Grova confirmó que Úbeda será el nuevo técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero, tras la salida de Sebastián Domínguez. Se espera que firme con el Ferroviario esta semana. Antes de eso, opinó sobre la consagración de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro.

“La Copa Sudamericana la ganó con jerarquía. La verdad que Boca hizo ver a Atlético Mineiro con muchas dificultades desde la gestión de juego, la presión, de todos lados fue muy superior y justo ganador de la Copa Sudamericana. Se lo merece Boca, se merece ganar el torneo nacional y tiene plantel para seguir peleando por todo”, afirmó Úbeda sobre el equipo del Vasco Arruabarrena.

El Boca de Úbeda, responsable del título

Fue justamente bajo las órdenes del Sifón que el Xeneize dejó una muy mala imagen en la Copa Libertadores y cayó a la Copa Sudamericana como tercero de su grupo, tras perder como local contra la Universidad Católica de Chile. Esa derrota marcó el fin del ciclo de Úbeda en el equipo de La Ribera y abrió las puertas para el regreso de Arruabarrena.

El festejo de los jugadores de Boca.

Así, cayó la primera ficha y el efecto dominó hizo el resto. Desde entonces, aunque hubo algún tropiezo al principio, salió el sol para Boca y el Xeneize disfruta de una de sus mejores rachas en mucho tiempo. Se terminó la sequía de títulos internacionales y todo parece indicar que solo es el principio de una época dorada en la República de La Boca. Finalmente, Boca rompió la pared.

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Boca volvió a las prácticas

Tal como adelantó y reiteró innumerables veces Arruabarrena tras la consagración en Barranquilla, Boca cambió el chip y ya se prepara para los octavos de final del Torneo Clausura. Este miércoles, desde las 21:00, recibe a Independiente Rivadavia en La Bombonera.

De regreso en Buenos Aires, el plantel se entrenó este lunes feriado pensando en la Lepra mendocina. En las redes del club, no obstante, el video del entrenamiento no dejó pasar la oportunidad de recordarle a todos la hazaña en Colombia. Al ritmo de «El Nuevo Campeón», de Amar Azul, el Xeneize está de vuelta en suelo argentino y con la mente puesta en los trofeos domésticos.

POV: Es lunes y todo salió como esperábamos. https://t.co/jBmiJ18r97 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 23, 2026

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En síntesis