La mala racha de Atlético Mineiro se extendió en la final de la Copa Sudamericana contra Boca y la barra brava del Galo advirtió al plantel.

El clima caliente en Atlético Mineiro previo a la final de la Copa Sudamericana solo aumentó su temperatura después de la decepcionante actuación. Borrado por completo de la cancha por Boca Juniors, el Galo regresa a Minas Gerais con una medalla plateada que poco sirve de consuelo para su hinchada. Tras la difusión de un video de la barra brava de Atlético Mineiro, el panorama es aún más adverso para los jugadores del Galo en su regreso de Barranquilla.

Conforme advierten en el video, los barras de Atlético Mineiro planean visitar al plantel en un próximo entrenamiento para hablar sobre la final perdida, la última a una larga y dolorosa lista de subcampeonatos para el Galo en los últimos años.

“La hinchada lleva cinco años soportando esta mier** y no va a seguir así”, advirtieron miembros de la barra del Mineiro. “Vamos a organizarnos y vamos a ir al centro de entrenamiento, vamos a ir a aplaudirlos: ‘¡Excelente fútbol!’. Si intentan hacerse los distraídos detrás de la barrera, nosotros vamos a ir hasta la sierra. Vamos a ir hasta donde estén ustedes.

“Ustedes tienen que darnos una respuesta y una explicación, dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad vamos a hacer esto. Les damos nuestra palabra: vamos a hacerlo todo dentro de la legalidad”.

🤬🇧🇷 Atención con la ADVERTENCIA de la BARRA DE ATLÉTICO MINEIRO contra el plantel: “Nosotros íbamos a recibir acá a un excelente equipo de Atlético Mineiro. Teníamos la información de que ustedes iban a llegar acá a las 15 horas. Pero parece que ustedes salieron de allá a las 15 horas. La información que nos llegó estaba equivocada. LA HINCHADA LLEVA 5 AÑOS SOPORTANDO ESTA MIER*** Y NO VA A SEGUIR ASÍ. Vamos a organizarnos y vamos a ir al centro de entrenamiento, vamos a ir a aplaudirlos: ‘¡Excelente fútbol!’. Si intentan hacerse los distraídos detrás de la barrera, nosotros vamos a ir hasta la sierra. Vamos a ir hasta donde estén ustedes. Ustedes tienen que darnos una respuesta y una explicación, dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad vamos a hacer esto. Les damos nuestra palabra: vamos a hacerlo todo dentro de la legalidad”. https://t.co/0nko5XeAQO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 23, 2026

Claro está, la dura autocrítica de Eduardo Domínguez tras perder con Boca Juniors no sana las heridas del conjunto Galo y la barra planea hacer sentir las exigencias del club. Sin embargo, hasta ahora no se apuntó contra el director técnico argentino.

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Los fantasmas del Mineiro en finales internacionales

Con la derrota por 2-0 en la final de la Copa Sudamericana, Atlético Mineiro registró su tercer subcampeonato sudamericano consecutivo. Aunque llegar hasta estas instancias implica mérito, no poder imponerse en una final de este calibre se vuelve imperdonable.

El Galo fue derrotado por 3-1 contra Botafogo en la final de la Copa Libertadores 2024, disputada en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En 2025, cayó por penales contra Lanús en la final de la Copa Sudamericana, en el Defensores del Chaco, en Asunción.

La caída ante Boca, en la que Mineiro prácticamente no compitió, fue la tercera consecutiva. La tercera no fue la vencida, pero sí aparenta ser la gota que rebalsó el vaso.

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Miembro del cuerpo técnico de Atlético Mineiro consuela a Tomás Cuello.

La mala racha del Galo

En el plano doméstico, Atlético Mineiro también arrastra el peso de las derrotas en la final de la Copa de Brasil contra Flamengo en 2024 y en la final del Campeonato Mineiro 2026 contra Cruzeiro, a principios de año, duelo que terminó con una brutal batalla campal. Sacando campeonatos estaduales, el Galo no se consagra desde el 2022 (Supercopa de Brasil).

En síntesis

La barra brava de Atlético Mineiro planea visitar el entrenamiento tras perder ante Boca Juniors .

planea visitar el entrenamiento tras perder ante . Con el 2-0 en Barranquilla , el equipo brasileño sumó su tercer subcampeonato sudamericano consecutivo.

, el equipo brasileño sumó su consecutivo. Anteriormente cayó ante Botafogo (2024) y Lanús (2025) en finales continentales.