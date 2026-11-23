Tras la clasificación de Rosario Central, Fideo recordó a su íntimo amigo y reveló que lo felicitó por la consagración internacional.

Este domingo por la tarde, Rosario Central clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 al vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza y al término del partido Ángel Di María no se olvidó de Leandro Paredes. En ese sentido, recordó la consagración de Boca en la Copa Sudamericana y no titubeó al hablar públicamente y a ser sincero ante el micrófono.

Bien se sabe que son íntimos amigos desde hace muchos años, ya que fueron compañeros en la Selección Argentina, PSG y Juventus y en aquellos vestuarios forjaron el estrecho vínculo. De hecho, en reiteradas oportunidades aseguraron que, cuando ambos estén retirados como futbolistas, van a ser dupla técnica y dirigirán al Canalla y al Xeneize.

Ángel Di María y Leandro Paredes en Juventus. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, Fideo fue más que contundente. “Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo, je“, manifestó Di María con cierta ironía tras la descompensación que sufrió Paredes luego de la final. Sin embargo, también con humor, aclaró: “Pero él lo dijo, después de dar tantas vueltas se terminó mareando“.

Pocos segundos más tarde, fue muy sincero. “Estoy muy feliz por él, me pone muy contento. La verdad que me hace feliz porque es mi amigo“, sentenció el ídolo de Rosario Central sobre el capitán de Boca. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta. “Uno cuando vuelve quiere cumplir sueños y el de él era ese. Lo felicité“, reconoció Fideo.

🤣 "LE BAJÓ TODO EL C…"



Cuando tu amigo es un hermano: Di María y su "análisis" sobre el desmayo de Paredes.



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Un dato importante a tener en cuenta es que Di María ya lo había felicitado por ganar la Tabla Anual 2026. Apenas pasaron exactamente dos semanas desde la consagración por ser el líder absoluto de la temporada doméstica y en aquella ocasión también tuvo palabras muy similares con Paredes a raíz del título que conquistó como capitán de Boca.