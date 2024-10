Con el arco en duda y el pedido de Medina de no jugar, el posible XI que Gago pondría para Boca vs. Gimnasia

El entrenador ultima detalles para el armado del once titular para el partido por Copa Argentina en Rosario.

En el día del partido ante Gimnasia de La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina, Fernando Gago se desayunó una noticia inesperada. Cristian Medina, en medio de las negociaciones entre Boca y Fenerbahce por su pase, le pidió al entrenador xeneize no jugar el partido más importante que tiene el club en el corto plazo.

Esto le trajo más inconvenientes a Pintita para el armado de su segunda formación como DT de Boca, ya que llegó al día del partido contra el Lobo con una duda trascendental en el once inicial. Es que a pesar de su mal momento y la situación institucional que tenía antes de su arribo, Gago optó por utilizar a Sergio Romero en el arco para el debut y Chiquito ratificó su negativo presente . Por ello, se instauró la incertidumbre entre sostener al veterano arquero o si le daba la oportunidad de afianzarse en el puesto a Leandro Brey.

El ex Los Andes, que terminó de formarse como profesional en Boca, ha demostrado estar a la altura del arco xeneize cuando le tocó atajar, logrando 5 vallas invictas en 11 partidos disputados. Y si bien Gago no le confirmó el once titular ni siquiera a los jugadores, las informaciones previas al partido indican que Brey le estaría ganando la pulseada a Romero para ser el golero inicialista ante Gimnasia.

La defensa, sin muchas sorpresas, estaría conformada de igual manera que ante Tigre: con Luis Advíncula y Lautaro Blanco como laterales y Aaron Anselmino junto con Marcos Rojo en la zaga central.

ver también Cristian Medina le pidió a Fernando Gago no jugar ante Gimnasia: el motivo

El mediocampo tendrá la novedad que sacudió a Fernando Gago y al Mundo Boca en general, cuando se supo que Cristian Medina pidió no jugar para presionar su salida rumbo a Fenerbahce. Por eso, el juvenil no estaría en el equipo si no se llega a un acuerdo en las horas previas al partido. Ignacio Miramón se mantendría como volante central y lo acompañaría Tomás Belmonte, junto con Kevin Zenón con un perfil más creativo.

Publicidad

Publicidad

La ofensiva sería la misma que en el debut del nuevo DT, con Brian Aguirre, Edinson Cavani y Miguel Merentiel ocupando el tridente ofensivo.

El posible XI de Boca para enfrentar a Gimnasia por Copa Argentina

Con estas novedades, sin Cristian Medina y con la duda respecto a quién será el arquero de Boca, el once de Fernando Gago saldría con estos nombres: Leandro Brey/Sergio Romero; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Los convocados de Boca vs. Gimnasia

ARQUEROS: Sergio Romero, Leandro Brey, Javier García.

DEFENSORES: Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Aaron Anselmino, Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Blanco, Marcelo Saracchi.

Publicidad

Publicidad

VOLANTES: Pol Fernández, Ignacio Miramón, Juan Ramírez, Agustín Martegani, Tomás Belmonte, Cristian Medina, Kevin Zenón, Jabes Saralegui.

DELANTEROS: Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Edinson Cavani.

La oferta de Fenerbahce a Boca por Cristian Medina

Según supo BOLAVIP, el conjunto europeo ofertó cerca de 10 millones de dólares más otros 5 millones en objetivos que incluye cantidad de partidos disputados, goles y asistencias, entre otros puntos. Además, Boca Juniors conservaría una plusvalía del 20%.

Mas allá de que se trate de una mejora sustancia respecto a las últimas ofertas, cabe aclarar que la cláusula del jugador es de 15 millones de dólares. El vínculo del nacido en Moreno es hasta el 31 de diciembre de 2027.

Publicidad