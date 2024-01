Con polémica, la IA eligió al once ideal histórico de Boca

Boca tuvo enormes futbolistas a lo largo de su historia. Desde sus comienzos hasta los días que corren, muchos de los mejores jugadores de nuestro fútbol vistieron la azul y oro, por lo que armar un equipo ideal histórico es muy difícil. Indudablemente, en un once ideal tiene que haber fuerte presencia de futbolistas que pasaron por el club entre fines de los 90 y comienzos de los 2000, la era más gloriosa del Xeneize.

La inteligencia artificial armó el equipo ideal de Boca de toda su historia con nombres de peso como el de Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Carlos Tévez. Además, algunos históricos como Hugo Orlando Gatti, Roberto Mouzo y Silvio Marzolini.

El once ideal de la historia de Boca, según la IA

Hugo Gatti; Hugo Ibarra, Roberto Mouzo, Nicolás Burdisso, Silvio Marzolini; Fernando Gago, Éver Banega, Juan Román Riquelme, Diego Maradona; Carlos Tévez y Martín Palermo.

Ausencias de peso

Cuando se arma un once ideal de Boca, siempre quedan jugadores extraordinarios fuera. En líneas generales, el once ideal que armó la IA de Boca tiene nombres que no pueden faltar bajo ningún punto de vista como Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Diego Armando Maradona y Silvio Marzolini.

Es difícil entender cómo no aparecen más jugadores de la era dorada de comienzos de los 2000, como por ejemplo Chicho Serna, Óscar Córdoba, Walter Samuel, Clemente Rodríguez o Guillermo Barros Schelotto. Yendo más atrás en el tiempo, tampoco se entiende cómo en la ofensiva no aparecen futbolistas como Roberto Cherro o Francisco Varallo.

¿Gago y Banega?

No caben dudas que Fernando Gago y Éver Banega tuvieron un buen nivel en Boca y que aportaron lo suyo en su momento. Pero la historia del Xeneize marca que el volante central debe ser aguerrido, metedor y probablemente vayan mejor en un once ideal volantes centrales como Blas Armando Giunta o Mauricio Serna.