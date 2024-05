Boca quiere dar vuelta de página rápidamente tras su caída en el estreno en la Liga Profesional y tras el agónico empate en la Copa Sudamericana que lo complicó en su misión de avanzar como primero en su grupo. Los de Diego Martínez tendrán la oportunidad de hacerlo este domingo cuando a las 20 horas se midan ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Teniendo en cuenta que Boca perdió en su estreno en la Liga Profesional ante Atlético Tucumán en condición de visitante, Diego Martínez pondrá lo mejor que tiene a disposición para medirse contra el Ferroviario, además el duelo por Copa Sudamericana recién será la próxima semana, por lo que no tiene necesidad de cuidar a ningún futbolista que esté a disposición.

La probable formación de Boca para enfrentar a Central Córdoba este domingo desde las 20 horas es: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

Miguel Merentiel, delantero de Boca. (Foto: Getty).

Las bajas de Boca

Probablemente, hace algunas semanas nadie imaginó que la zaga central titular de Boca iba a ser conformada por Di Lollo y Mendia, no porque no tengan nivel, sino porque había centrales de la talla de Marcos Rojo, Nicolás Figal y Cristian Lema que eran titulares habituales. Pero los tres se encuentran con molestias físicas y se suman a la larga lista de bajas que también tienen a Cristian Medina, Anselmino, Blondel y Zeballos. Por otro lado, Martínez no consideró para este partido a Bullaude, Briasco ni Benedetto.

Boca y una seguidilla importante

El Xeneize quiere volver a ser el equipo fuerte que fue hace unas semanas y se le vienen tres partidos importantes para poder conseguirlo. Este domingo se medirá ante un Central Córdoba que viene de ser goleado por River. El sábado que viene tendrá un duro rival: Talleres en la Bombonera, mientras que el miércoles 29 de mayo recibirá a Nacional Potosí por la sexta jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana con la obligación de ganar y esperar que Fortaleza caiga ante Trinidense para avanzar a octavos de final directamente sin tener que jugar los playoffs.