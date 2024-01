Más de una vez se rumoreó la posibilidad de un regreso de Gary Medel a Boca, equipo en el que militó entre 2009 y 2010, tiempo suficiente para que le tomara un gran cariño que tuvo como uno de los últimos reflejos su presencia en el Estadio Maracaná para alentarlo en la final de Copa Libertadores disputada ante Fluminense.

A diferencia de mercados de pases anteriores, su nombre nunca tomó peso real en la discusión de las opciones para reforzar el plantel que ahora le toca dirigir a Diego Martínez, algo que sí sucedió con su compatriota y compañero de Selección Chilena Arturo Vidal, aunque finalmente quedó en la nada.

Comprometido con Vasco Da Gama, equipo brasileño con el que tiene contrato hasta diciembre de este año, Gary Medel volvió a referirse a Boca después del amistoso disputado ante Uruguay contra San Lorenzo, dejando en claro que mantiene el diálogo frecuente con Juan Román Riquelme, ahora presidente del club, pero haciendo referencia también a Diego Martínez como entrenador.

“Hablo bastante con Román, estamos en contacto siempre, estoy agradecido con el hincha de Boca que siempre me aprecia, me dice cosas bonitas, aunque volver se vea difícil. Aquí en Vasco estoy súper feliz, la gente también me quiere mucho. Me queda contrato hasta diciembre pero ojalá pueda alargarlo un poco más”, señaló el chileno en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Me gusta Diego Martínez. Esperemos que este año le vaya bien, porque tienen muy buenos jugadores, de mucha calidad. Ojalá este año puedan lograr objetivos. Veo mucho a Boca y al fútbol argentino en general, al igual que el chileno”.

Los números de Gary Medel en Boca

Gary Medel llegó a Boca a mediados de 2009, procedente de Universidad Católica en un préstamo con cargo de 300 mil dólares y una opción de compra de 2.5 millones que más adelante se haría efectiva. En total, disputó 48 partidos oficiales con el club, marcó 7 goles y entregó una asistencia; aunque las virtudes que quedaron en el recuerdo de los hinchas no se midan en estadísticas y hayan estado vinculadas a la entrega para disputar cada pelota.

Boca definió equipo para enfrentar a Talleres

Mientras continúa trabajando en la llegada de refuerzos, Boca afrontará su segundo partido amistoso de pretemporada esta noche ante Talleres en Córdoba, que podrá verse en vivo y en directo desde las 21.30 por la pantalla de Star+. Diego Martínez ya tiene definido el equipo con el que saldrá a la cancha, volviendo a dar rodaje a Cristian Lema, el único refuerzo confirmado de manera oficial aunque ya es un hecho el arribo de Kevin Zenón.

Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcelo Saracchi; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel son los 11 futbolistas elegidos por el DT.