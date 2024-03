Juan Román Riquelme ya tiene entre manos un proyecto que se diferencia de todos los presentados anteriormente para cumplir con el deseo que es unánime entre los socios de Boca: contar con un estadio con mayor capacidad para albergar a esos hinchas deseosos de asistir partido a partido. El presidente dio el visto bueno en las últimas horas a un plan que, según informó el periodista Pablo Ladaga, está dando vueltas desde 2020.

Sin necesidad de mudar La Bombonera ni de comprar terrenos a los frentistas, el proyecto que se cree podría ser anunciado de manera oficial en las próximas semanas consiste a grandes rasgos en una redistribución de espacios que permita esa ampliación, para lo que se buscará ganar metros sobre el sector de estacionamiento, se construirían bandejas por encima de los palcos y se cerrarían los codos. Estas obras permitirían aumentar la capacidad a como mínimo 70 mil espectadores, con la aspiración de una máxima de 80 mil.

¿Cuándo comienzan las obras?

Según informó el periodista Claudio Civiello, hay obras que ya fueron realizándose en La Bombonera y forman parte del plan integral de reestructuración y ampliación, tales como la renovación del playón de estacionamiento, el túnel de ingreso al campo de juego y los ingresos de los hinchas al estadio, además del acceso principal para los micros.

En relación a la obra planificada para la ampliación desde cero, todavía no hay fecha cierta para el inicio de los trabajos, aunque sí se avanzó que la planificación de Boca contempla llevar el proyecto a la legislatura porteña en julio de este año. Así las cosas, de obtener el visto bueno de la Ciudad de Buenos Aires se podrá comenzar a trabajar a partir de entonces.

¿Cuánto le costará a Boca la obra para la ampliación de La Bombonera?

Se estima que la remodelación y ampliación de la capacidad de La Bombonera le costará a Boca entre 80 y 130 millones de dólares. Por esta razón, la obtención de los medios para su financiación también forman parte del proyecto integral. Sin que se hayan dado a conocer cifras, se avanzó que un importante sponsor hará un significativo aporte de dinero, que se sumará al que se designe a ello desde las arcas del club. Además, habrá una importante preventa de las nuevas ubicaciones que se ganarán con la remodelación.

¿Qué dicen los hinchas de Boca sobre la ampliación de La Bombonera?

Ganar capacidad para acudir al estadio a ver a Boca siempre ha sido un deseo mayoritario de los hinchas, aunque no a cualquier costo. Las diferencias se han planteado entre quienes no quieren perder la ubicación actual y aquellos a los que no les molestaría la mudanza de La Bombonera. También quienes consideran que no se puede desoír ni desarraigar a los frentistas.

En ese sentido, el proyecto que se trae entre manos Juan Román Riquelme y que podría ser anunciado de manera oficial en las próximas semanas ha generado mayoría de reacciones positivas en las redes sociales. Incluso ante la falta de detalles, se ha valorado especialmente que se quiera mantener la ubicación y que no se comprometa el actual estado de situación de los vecinos.