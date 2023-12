La salida de Matías Rojas de Racing fue conflictiva. Hubo reprobación por parte de los hinchas por las maneras. A mediados de 2023, el paraguayo pasó a Corinthians, pero tras seis meses en el elenco paulista, dejaría el club en el que apenas jugó 20 partidos en el semestre y todavía tiene que definir su futuro. Boca lo quiso cuando se sabía que no continuaría en la Academia y ahora el interés podría reflotar.

Diego Martínez asumirá próximamente y se espera que uno de los temas centrales a tocar con la dirigencia sea el de los refuerzos. Boca sabe muy bien que necesita refuerzos de jerarquía para tener un 2024 mejor al 2023. Rojas podría ser un nombre que se ponga sobre la mesa, aunque para eso será importante que Botafogo no vaya a fondo por él. Los clubes del fútbol argentino saben a la perfección que, si un brasileño se mete en las negociaciones, será difícil pelear contra las billeteras abultadas del país vecino.

¿Boca necesita a Matías Rojas?

No caben dudas que un futbolista de la calidad de Matías Rojas aportaría a cualquier equipo. En Boca hay grandes jugadores, pero -por lo menos en 2023- le faltó tener una identidad marcada. Matías Rojas no es un mago y no solucionaría todos los problemas que tuvo Boca, pero en caso de llegar aportaría jerarquía a la zona ofensiva, justamente donde hubo más falencias en este 2023.

¿Cómo juegan los equipos de Diego Martínez?

Los pasos de Martínez por Tigre y Huracán dejaron en claro que busca equipos dinámicos, que sean protagonistas y que tener la pelota es importante. Diego Martínez es pragmático y se adapta a las necesidades de los partidos. Probablemente, en 2024 se vea un Boca muy distinto al de Jorge Almirón que nunca logró brillar. Martínez tendrá un trabajo importante por hacer, pero tiene material para triunfar en el Xeneize.

¿Cuáles son los objetivos de Boca en 2024?

Boca tiene que enfocarse en jugar bien al fútbol, partiendo de esa base los objetivos estarán más claros. La historia le demanda ganar todo lo que juegue, pero la realidad es que para conseguirlo no se puede hacerlo como intentó Jorge Almirón, con planteos amarretes y apelando a los penales. Boca tiene plantel para jugar bien y el desafío de Martínez será conseguirlo para pelear por la Copa Sudamericana y los torneos locales.