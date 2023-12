Pese a que sus caminos siempre fueron por vías distintas, Felipe Melo dejó en claro que le tiene mucho cariño a Boca. El defensor no solo simpatiza con el Xeneize, sino que se lleva muy bien con Juan Román Riquelme. En diálogo con TyC Sports, el ex-Inter reveló el mensaje que recibió de parte del flamante presidente del club de la Ribera después de la final de la CONMEBOL Libertadores.

“Román nunca me llamó para eso (jugar en Boca), pero hemos hablado por WhatsApp. Me llamó antes del partido, me dijo ‘a ver si nos vemos en el Maracaná’. Después me mandó un ‘felicitaciones’ por haber ganado el partido”, confesó el marcador central.

Sobre la posibilidad de algún día ponerse la azul y oro, Melo fue contundente: “Yo dejo el fútbol acá, en Fluminense. Tengo un año más y en diciembre creo que dejo el fútbol. Si yo estoy bien y me dicen (cuando termine el contrato) de ir un año más, haré un año más. Mi pensamiento, ahora mismo, es dejar el fútbol en diciembre del próximo año”.

Cómo nació el amor de Felipe Melo por Boca

“El amor empieza cuando era niño. Ver las patadas que pegaba Schiavi, lo que ha sido Riquelme… Me gustaba Boca, el Mundo Boca y la hinchada de Boca. Empecé a jugar al fútbol profesional y seguí mirando los partidos, tengo mucho cariño”, aseguró el tricampeón de América.

Cuando le pidieron que eligiera su canción favorita, entonó entre risas: “Gashina, esa mancha no se borra más, vos te fuiste al descenso, quemando el Monumental”.

Después, confesó: “Cuando deje el fútbol, tengo muchas ganas de ir a La Bombonera para ver un partido en La 12, cantar con la hinchada. Sería muy lindo. Matterazzi me manda mensajes, somos todos de Boca. De Rossi jugó ahí… A la gente de afuera le gusta mucho Boca”.

“Hay que saber la diferencias entre cariño y amor: yo amo a Fluminense. Por eso, cuando entré a jugar contra Boca, hice lo mejor”, aclaró. Y añadió: “Nosotros (Flu) fuimos muy bien tratados cuando fuimos a entrenar ahí”.

El análisis de la final de la CONMEBOL Libertadores

“Para mi fue importante ganarles porque si Fluminense perdía la gente me iba a crucificar, me iba a decir que me fuera a Boca. Yo soy hincha de Boca en el fútbol argentino, cuando juega la Libertadores soy de Fluminense siempre. Hasta la muerte”, expresó Melo.

Sobre el planteo de Jorge Almirón, Felipe confesó: “Nosotros sabíamos que Boca iba a jugar así, porque pasaron en todas las series por penales. Saben jugar así, saben jugar la Libertadores, saben llevar un partido a penales. Sabíamos que iban a estar cerraditos y que iban a salir a intentar hacer un gol de contraataque. Tienen a Chiquito Romero que es demasiado bueno para los penales“.

“Nosotros somos Fluminense, estábamos en nuestra casa. (Valentín) Barco decía que iban a copar todo y nosotros decíamos ‘acá no, en el Maracaná no'”, soltó.

Felipe Melo y su experiencia en el Monumental

Al recordar su visita al Monumental, Felipe Melo contó por qué le hizo gestos a la hinchada del Millonario: “Cuando llegamos nos hacían gestos de mono. Si ellos hacen un mono, ¿por qué yo no puedo hacer una gallina?”.

Luego, aclaró: “La verdad que tengo respeto a River, fue muy bonito jugar en el Monumental. La hinchada hizo una fiesta increíble, casi 90 mil personas cantando. Increíble, para mi fue un espectáculo”.

Sobre su cruce con Nicolás De La Cruz, explicó: “Él me intentó pegar por la espalda, me quiso tirar al suelo. No festejé un lateral. Yo soy un líbero fuerte y por eso lo festejé y le grité encima. Es un grandísimo jugador. En Sudamérica está entre los 3 mejores mediocampistas que hay. Tiene gol, corre todo el campo y tiene las ganas uruguayas”.