El Juzgado Civil 36 a cargo de Sebastián Font salió sorteado para ocuparse de la causa que mantiene suspendidas las elecciones en Boca, la misma que hasta ayer la tenía entre sus manos Analía Romero, quien al igual que Alejandra Abrevaya fue recusada por el oficialismo de la institución xeneize por entender cierta afinidad con la oposición.

Según las primeras informaciones que empezaron a circular en redes sociales sobre el magistrado, en su cuenta de Twitter se habría proclamado como hincha de River y antimacrista. Como presunta constancia, serían sus últimas publicaciones en la cuenta, la cual, por cierto, recientemente pasó de estado público a privado, reacción que podría ser tomada como un indicio.

De ser cierto, así como actuó el sector liderado por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, representados en este asunto por Ricardo Rosica (secretario general) y Gustavo Krieger (abogado del club), con las dos juezas asignadas en primera y segunda instancia para analizar la denuncia de Andrés Ibarra, la oposición puede tomar el mismo camino con Sebastián Font.

En otras palabras, si la lista que busca derrocar al presente gobierno de Boca da lugar a los primeros datos que andan dando vueltas de que Font es hincha de River y, sobre todo, que tiene una tendencia ideológica abiertamente contraria a la de Mauricio Macri, podrían recusar y dilatar una vez más -o no, en caso de que no se acate al pedido- la resolución para la votación.

Por su parte, Font, de intervenir el tema, puede transitar por el mismo camino de Alejandra Abrevaya y suscribir la cautelar. En ese sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil podría revocar o ratificar la medida. Si llegase a resolverse en esta semana -por como viene la mano, en un escenario súper optimista-, aún hay chances de que las elecciones se lleven a cabo el domingo 17 de diciembre.

Mientras, sigue el fuego cruzado entre Juan Román Riquelme y Andrés Ibarra

”Cuando a este señor Ibarra le preguntan por los 51 mil socios que hicieron en la gestión anterior no responde. Le van a volver a preguntar y no va a responder”, dijo Juan Román Riquelme en el Canal de Boca, a lo que Andrés Ibarra, en TN, respondió: ”Riquelme se la pasó hablando de que la política esto o aquello… Ellos no defienden la gestión que fue pobre porque perdimos todas las copas y también quedamos afuera de la Libertadores del año que viene. No generaron un proyecto de futuro para Boca”.

Alejandra Abrevaya y Analía Romero se apartaron por la recusación del oficialismo

Tanto Alejandra Abrevaya como Analía Romero se apartaron de la causa de las elecciones en Boca tras la recusación del oficialismo. En sí, se basaban en que el hermano de Abrevaya se hizo socio en 2019 y la jueza Romero en 2013, ambos en la gestión de Daniel Angelici, con lo que presumían ciertos vínculos con la oposición.