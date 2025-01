¿Vuelve la MSN? La respuesta de Neymar sobre un reencuentro con Messi y Luis Suárez en Inter Miami

Desde el momento en el que se separaron, el mundo del fútbol sueña con volver a ver a Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar jugando para el mismo equipo. Hoy, Inter Miami cuenta con el argentino y el uruguayo, pero nadie descarta que pueda sumar al brasileño en el corto plazo. Mucho menos luego de las últimas declaraciones del ex-Santos.

En diálogo con CNN, el actual futbolista del Al-Hilal reconoció tener ganas de reencontrarse con sus amigos dentro de un campo de juego: “Obviamente, volver a jugar con (Lionel) Messi y (Luis) Suárez sería increíble. Todavía nos hablamos. Sería interesante revivir este trío”.

Tras esa afirmación, Ney dejó una frase que ilusionó a todos los fanáticos, especialmente a los de Inter Miami: “Soy feliz en Al Hilal, soy feliz en Arabia Saudita, pero quién sabe. El fútbol está lleno de sorpresas“.

Neymar ponderó a la liga de Arabia Saudita

“Cuando salió la noticia de que dejaba el Paris Saint-Germain, la ventana de transferencias estaba cerrada en Estados Unidos, así que no tenía esta opción”, explicó el brasileño sobre sus nulas posibilidades de haber llegado a las Garzas en el pasado y agregó: “El proyecto que me ofrecieron en Arabia Saudita era muy bueno, no sólo para mí sino también para mi familia, así que ir a Arabia Saudita era la mejor opción”.

Al ser consultado sobre la calidad del fútbol árabe, la respuesta de Ney fue contundente: “Creo que la Liga Saudí ha ido subiendo de nivel y hoy, comparando lo que veo, es mejor que la Ligue 1″.

Los números de la MSN que ilusionan a Inter Miami

Los números respaldan lo importante que podría ser volver a juntar a Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. En Barcelona compartieron poco menos de tres años, desde 2014 a 2017, que fueron suficientes para conquistar nueve títulos, siendo la Champions League de la temporada 2014/2015 el más valioso.

Publicidad

Publicidad

Como tridente disputaron un total de 110 partidos, de los cuales 84 fueron triunfos para el equipo culé. Los otros campeonatos ganados por los tres fueron La Liga en dos ocasiones, la Copa del Rey en tres ediciones, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes.

ver también Las 15 grandes estrellas del fútbol mundial que pueden negociar como agentes libres desde el 1 de enero de 2025