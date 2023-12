La interna política en Boca sumó un nuevo capítulo en las primeras horas de este martes 5 de diciembre. Es que en las adyacencias del Palacio de Justicia de la Nación ubicado en el barrio de Montserrat aparecieron pasacalles alusivos a las elecciones suspendidas en la institución xeneize y, al mismo tiempo, a favor del candidato a presidente Juan Román Riquelme.

Habrían sido solamente dos carteles. Uno con la leyenda “Todos con Román. El club es de los socios” y otro que rezaba ”El poder es el amor de la gente”. En este último caso, en relación con lo que fue la manifestación que se llevó a cabo entre el Parque Lezama y la Bombonera el domingo pasado, también en apoyo al oficialismo.

Mientras tanto, sigue el fuego cruzado entre los dos sectores toda vez que la incertidumbre reina sobre las elecciones en Boca. Pues una de las salidas para que se desarrollen en este 2023 sería la de un consenso, el cual parece estar cada vez más lejos. De hecho, desde lo que intentó ser una conciliación la semana pasada, no paran de volar dardos de un lado hacia el otro.

Del bando de Juan Román Riquelme, insinúan que detrás de las designaciones de las magistradas que tratan la causa que mantiene la suspensión de la votación se encuentra la influencia de Mauricio Macri en el poder judicial. Es más, Gustavo Krieger, el abogado representante del oficialismo en la mediación, se refirió en el canal de Boca a la falta de ”imparcialidad” de Alejandra Abrevaya, a quien recusaron.

En tanto que de la parte de Andrés Ibarra insisten en marcar las anomalías en el padrón por la inclusión indebida de socios a la categoría activo durante los meses de agosto y noviembre del 2021 (además, señalan el período, porque se trata del plazo mínimo de dos años como activo que aclara el estatuto para que los socios estén habilitados para votar).

Esperan la intervención de Analía Romero, la jueza designada durante el lunes cuatro de diciembre

Tanto el oficialismo como la oposición esperan la resolución de Analía Romero, la jueza que fue sorteada para reemplazar a Alejandra Abrevaya en la causa que se abrió por la denuncia firmada por Andrés Ibarra. Podría acatar la cautelar o desestimarla -lo que abriría el camino hacia la concreción de las elecciones para el domingo 17 de diciembre-. No obstante, Romero estaría analizando inhibirse, por lo que otra vez habría que buscar un magistrado que trate el asunto.

Andrés Ibarra dijo que la manifestación del domingo tres de diciembre estuvo politizada

”Fue una movilización sumamente politizada. Riquelme se la pasó hablando de que la política esto o aquello… Ellos no defienden la gestión que fue pobre porque perdimos todas las copas y también quedamos afuera de la Libertadores del año que viene. No generaron un proyecto de futuro para Boca. Detrás de la movilización politizada hubo gente de La Cámpora entre los hinchas genuinos de Boca que estuvieron ayer. Ellos no presentaron ni un proyecto este año y hay muchos hinchas que fueron ingenuamente, pero otros fueron empujados por Mayra Mendoza, Pitrola, Katopodis y toda la política“, denunció Andrés Ibarra en conversación con TN.