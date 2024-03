Diego Martínez confesó por qué no le dio minutos a Vicente Taborda en Boca

Y un día volvió a jugar Vicente Taborda de manera oficial. Por primera vez en la era de Diego Martínez como DT, el ex Platense sumó minutos en la Copa de la Liga Profesional ante Belgrano y el entrenador solo tuvo elogios para él, luego de varias semanas de incertidumbre acerca de su futuro deportivo.

“Estoy contento por Vicente. Lo conozco de muy chiquito, es uno de los futbolistas que más me gusta”, aseguró Martínez en conferencia de prensa para luego revelar el motivo por el cual no lo venía utilizando en la rotación del plantel.

“No tuvo una buena preparación por no saber dónde iba a continuar su carrera. No tuvo buenos ingresos en los amistosos y se lo dije“, confesó el entrenador del club de La Ribera.

Es que, desde aquella final de CONMEBOL Libertadores ante Fluminense en el Maracaná, Taborda no había sumado minutos oficiales con la casaca azul y oro. En la pretemporada, el ex Platense había ingresado contra Gimnasia y Tiro en Salta, pero su rendimiento no convenció al CT.

En ese lapso, mucho se rumoreó sobre su futuro: clubes como Estudiantes, San Lorenzo y Platense se acercaron al Consejo de Fútbol en búsqueda de una cesión, pero finalmente Taborda se quedó a pelear por un lugar.

“Cuando se supo que iba a seguir acá, iba a tener su chance y hoy la tuvo. Me pone contento por él, tiene que seguir creciendo”, concluyó Diego Martínez sobre el mediocampista durante la conferencia de prensa posterior al triunfo contra Belgrano (3-2).

Hasta cuándo tiene contrato Taborda en Boca

A un año de haber firmado su primer contrato como profesional, Boca le ofreció a Taborda extender su contrato y estará vinculado al club hasta diciembre de 2026.