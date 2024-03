Hace una semana, Boca Juniors rescató un punto en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino contra River Plate en el Estadio Monumental de Núñez. Si bien no brilló, el equipo Xeneize dejó una buena imagen tras ese empate 1-1, jugando de una forma que no venía exponiendo ante el contrincante de toda la vida.

En ese contexto, este domingo, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, los de Diego Martínez salieron al campo de juego de la Bombonera con la misión de sumar de a tres para escalar en la tabla de posiciones. Enfrente estuvo Belgrano de Córdoba, modesto pero voluntarioso combinado dirigido por Guillermo Farré.

Y, pese a que la historia no comenzó de la mejor manera por un tanto de Lucas Passerini para la visita, Boca se terminó imponiendo por 3-2 gracias a un inolvidable hat-trick de Edinson Cavani, que le puso punto final a su racha negativa. Cabe destacar que, en la agonía del espectáculo, Matías Marín descontó para el Pirata.

Así las cosas, una vez consumada la vitoria, Diego Martínez, director técnico del conjunto que resultó vencedor, apareció en escena para brindar la conferencia de prensa correspondiente. En la misma, el estratega de Boca se refirió a varias cuestiones, analizando el trámite del partido, el Superclásico y también lo hecho por el propio Cavani en el verde césped.

Para sorpresa de muchos, Martínez comenzó hablando sobre lo hecho hace una semana ante River: “Creo que fue un buen partido, creo que el equipo tuvo mucha personalidad. Si analizamos también el contexto, me parece que el equipo tuvo mucha autoridad para poder competir la tenencia, para tomar riesgos. Nos hubiese encantado ganar pero nos dejó conformes”.

“El partido de hoy era muy importante para confirmar eso que el grupo hizo de buena manera en una cancha compleja. Sin ser brillantes, me parece que se hizo un buen partido. La gente que ingresó desde el banco lo hizo bien. La victoria es justa y merecida. La jerarquía que tenemos hace que sea alto el techo”, profundizó Martínez, ya haciendo hincapié en el cotejo de hoy.

Martínez sobre Demichelis

En otro orden, Martínez fue consultado sobre las palabras de un colega como Martín Demichelis, quien cuestionó la postura de Boca frente a River: “No la había escuchado, creo que no estuvo bien. Yo no lo compartía ni lo comparto. Después hubo un mensaje de él de manera privada. Me dijo que si había sentido un ataque me pedía disculpas de manera privada”.

La felicidad por Cavani

En otro orden de cosas, el exentrenador de Tigre y Huracán, entre otros tantos equipos, se mostró muy contento por el rendimiento de Cavani contra Belgrano, despachándose con un triplete de colección: “Yo no soy ningún visionario, él es un gran futbolista. Estoy muy contento por él, por el grupo y por el equipo”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca visitará a Unión de Santa Fe el miércoles 6 de marzo a las 19:15 horas.