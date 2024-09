Luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Boca venció en una maratónica serie de penales a Talleres de Córdoba y logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, atendió a los medios presentes en zona mixta con una conferencia de prensa en la que se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos y también palpitó los próximos compromisos que tendrán por delante.

Por otro lado, se refirió a las críticas para con el equipo y los rumores de su continuidad: “No me molesta que se hable de mi continuidad, mucho no sé la verdad porque no consumo. Al estar en un club como Boca tenemos la obligación de ganar cada partido y si no arrancamos bien y lo damos vuelta se ponga en duda que no arrancamos bien, que si jugamos 70 minutos bien se hable más de los 20 minutos que jugamos mal. Puertas adentro y en la semana de trabajo me guío por lo que siento con los jugadores y es eso, el abrazo luego del partido. Son reglas del juego que sabemos que están, pero nuestro termómetro está en el día a día”.

Y sumó: “Lo que se cuestiona es normal porque estamos en el club más grande de Argentina. Si querés estar acá, tenes que entender un montón de cosas. Digo lo que siento y lo que parece, uno tiene que aceptarlas y hay que ver si uno las comparte o no. Se habló mucho de los últimos 20 minutos contra Estudiantes y no de los 70 minutos en los que el equipo fue superior. Parecía que estaba mal empatar. A veces está bueno para crecer como club el mirar el vaso medio lleno y no medio vacío”.

Diego Martínez, entrenador de Boca durante el partido ante Talleres.

El análisis del partido

“Para mí el equipo jugó un gran partido y mereció pasar de fase en los 90, sin lugar a dudas. Arrancamos muy bien, con el empate fue parejo y Talleres no fue superior, sí fue intenso. El equipo a lo largo de los 90 fue ampliamente superior desde el juego, que es donde tratamos dominar. Creo que nos faltó tener un poco más de decisión y presencia en los últimos metros después de generar tanto”, comenzó en su análisis.

“Confiamos en el grupo que tenemos, y la verdad es que otra vez el grupo volvió a decir presente, a ser superior al rival. El fútbol argentino es muy parejo, no es una excusa y nosotros tenemos la obligación de ser superiores a los rivales por la institución a la que representamos, pero más allá de eso, las diferencias son mínimas y hoy el equipo hizo todo para sacar más diferencia. Hoy enfrentamos a un gran rival e hicimos notar que estaba superado. Nos faltó que ese dominio y control que tuvimos materializarlo en mayor cantidad de situaciones, pero el equipo fue superior y mereció pasar”, cerró, destacando a sus dirigidos.

La charla con los jugadores previo a los penales

“Lo único que les dije en la charla y antes de los penales es que todas las finales que jugamos este año merecimos ganarlas y que lo único que me enseñaron es que cuando las cosas no salen hay que seguir intentando, y este grupo lo sigue intentando”, comentó revelando su conversación con los jugadores.

“Hoy merecimos ganar en los 90. Le dije a Pol que no teníamos que haber sufrido tanto, por eso las sensaciones que sentí después. El fútbol premió al laburo de estos muchachos, porque el laburo garpa. Pasamos a otra fase de una competencia que queremos seguir peleándola de manera justa”, agregó.

La lesión de Aguirre

“Estoy contento por Brian. No es fácil venir, ponerse la camiseta de Boca e imponerse. Brian generalmente era extremo y ahora tenía que entender los espacios como segunda punta. Ojalá que la distensión sea lo menos posible para contar con él lo más rápido posible”, explicó sobre la salida del delantero.

Además, agregó sobre su recuperación y la del resto de los lesionados: “Lo de Brian esperemos que no sea nada grave y el resto están en una fase de recuperación muy buena, veremos cómo sigue todo”.