Por la fecha 4 de la Liga Profesional, en el Estadio Ciudad de Vicente López, debido al gol de Mateo Pellegrino, Boca, que jugó gran parte con 10 por la expulsión de Marcos Rojo, perdió en su visita contra Platense por 1 a 0, y de esta manera se aleja de los primeros puestos.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que hizo un análisis sobre el rendimiento de sus dirigidos, y también se refirió a los rendimientos de su equipo cuando juega de visitante.

Además, también habló sobre la tarjeta roja que recibió Rojo a los 35 minutos del primer tiempo, que dejó a su equipo con un hombre menos. “Simplemente lo saludé como a todos los jugadores después del partido, no es un momento de poder tomar decisiones y hablar en este momento del partido, lo charlaremos en la semana”, comentó al respecto.

Rojo fue expulsado contra Platense. (Foto: TNT Sports).

El análisis de la derrota

“La realidad es que luego de la expulsión el partido fue condicionante, el inicio del encuentro, en los primeros 10 minutos cada equipo llegó con sus armas. La referencia de Pellegrino fue muy importante para Platense en todo el equipo. Nosotros tuvimos situaciones de gol clara, fuimos superiores al rival y la expulsión fue condicionante para el resto del partido, no queríamos perder el control por dentro, por eso sacrificamos a Janson para tener otro volante más, y con la carga de Equi, decidí poner a Briasco para que Merentiel no esté tan solo y que haga la banda para liberar a Medina. El equipo compitió, en los primeros minutos del segundo tiempo el rival nos generó peligro y después del gol busco seguir teniendo el control que el equipo muestra. Sobre el final decidimos defender mano a mano con los centrales y que Blanco y Saralegui doblen por bandas en ataque. Tuvimos una muy clara y no pudimos, es justa la victoria para Platense porque pegó en el momento justo, en el desarrollo creo que fue más parejo”, explicó sobre la derrota de su equipo.

Además, reconoció que el rendimiento de los jugadores no fue el mejor: “Son jugadores que nos han identificado y nos dan realmente muchísimo. Hoy desde mi opinión no fue el mejor de los partidos para futbolistas como Blanco y Advíncula, por lo que la amplitud por banda no fue tan efectiva como en otros partidos. Merentiel tuvo un partido chivo, disputó mucho con los centrales. No solamente los volantes, sino que el partido fue incómodo para el equipo”.

La complicación de Boca contra el planteo rival

Por otro lado, se refirió a lo que le cuesta a su equipo cuando el rival le plantea juego directo: “Enfrentar a un jugador de las características de Pellegrino, que es muy fuerte en el juego aéreo, hizo que Platense fuera superior en ese juego directo que no pudimos contrarrestar y nos hizo jugar muy abajo. Me parece que después de esos 10 minutos el equipo logró dominar a Platense y si hubiéramos hecho un gol íbamos a hablar de otra historia”.

Y sumó: “No sé si el arbitraje tuvo mucho que ver, la expulsión nos condicionó, pero el arbitraje hubo situaciones dudosas o polémicas para analizar, pero no hay que hablar del arbitraje porque perdimos, es la responsabilidad nuestra. Hay que mirar para adentro para corregir, porque contra equipos así nos costaron mucho, como Atlético Tucumán, Unión y Lanús”.

La salida de Equi Fernández

“Equi Fernández salió por un golpe, eso fue por lo que me acerqué a hablar con el árbitro. Tuvo un golpe en la espalda que hizo que se cargue el isquio y lo sentía incómodo. Para que Equi te lo diga, es porque realmente le dolía. Íbamos a ir para una cosa, pero por la salida de Equi tuvimos que hacer un cambio”, soltó para fundamentar el cambio que hizo en el entretiempo.