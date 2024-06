Actualmente en Brighton and Hove Albion, el Colo Barco tuvo un asombroso cambio físico en relación a cómo se encontraba en Boca.

La salida del Colo Barco desde Boca hacia Brighton and Hove Albion fue digna de una telenovela, dado a que desde el club argentino hicieron hasta lo imposible para negociar la renovación del futbolista. No lo consiguieron y terminó marchándose hacia el fútbol inglés. Y eso también le valió la convocatoria a la Selección Argentina, donde ahora busca ser convocado a la Copa América.

Si bien la decisión de Lionel Scaloniaún no está tomada, en el momento que aún lucía la camiseta azul y oro, el físico de Barco era muy criticado. Principalmente por la poca masa muscular que poseía. Pero en los últimos 5 meses comenzó a trabajar en la parte superior de su cuerpo, algo que le provocó una seria y asombrosa modificación.

Desde noviembre de 2023 a la fecha, pasaron 7 meses. En ese lapso de tiempo, el futbolista de 19 años nacido en la ciudad de Veinticinco de Mayo aumentó su masa muscular, algo que lo favorecerá en la disputa del balón cuando tenga que ir cuerpo a cuerpo con algún contrincante dentro del terreno de juego. Incluso, potenció su capacidad pulmonar y energética para rendir en los compromisos que afronte.

La imagen más reciente del cambio físico que tuvo Valentín Barco se pudo ver en medio de la fecha FIFA, donde está entrenándose bajo las órdenes de Scaloni de cara al partido del viernes frente a Guatemala, que se llevará a cabo en el estadio FedExField, ubicado en Landover, Maryland.

Valentín Barco o Marcos Acuña: uno solo para el lateral izquierdo

“Si Marcos Acuña está bien, va a la Copa América“, sostuvo el periodista Gastón Edul al momento de aclarar que la situación con el futbolista de Brighton and Hove Albion, y con pasado en Boca, depende pura y exclusivamente de lo que suceda con el Huevo. No obstante, si Scaloni considera que el jugador de Sevilla no está en condiciones físicas para jugar el torneo, irá Barco.

En caso de que Acuña sea elegido para la Copa América, Valentín Barco irá a los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23 de Javier Mascherano. La presencia del Colo en la prelista se dio precisamente por los problemas físicos del ex Racing.

Se vienen horas claves para la decisión que tome el DT de la Selección Argentina respecto a la lista de convocados final. Nicolás Tagliafico es una fija en la posición, pero el segundo lateral izquierdo aún es una incógnita. De todas maneras, también tendrá en cuenta el rendimiento ante Ecuador y Guatemala para definir qué futbolistas van al torneo y quiénes se perderán la oportunidad.