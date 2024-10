Pasan las horas y los días y la incertidumbre crece. ¿Qué pasará con el futuro de Fernando Gago? Desde el pasado que la información extraoficial sostiene que el DT ya tiene un acuerdo con Boca y que en los próximos días se resolverán las cuestiones burocráticas con Chivas para que su salida se dé de manera propicia. En simultáneo, “Pintita” dio declaraciones y disipó las informaciones de su futuro, alegando que no recibió llamado alguno de parte del Xeneize.

En este contexto, mientras se define qué sucederá con su dirección técnica, quien se animó a analizar la situación y hasta a dar consejos al respecto fue Mariano Closs. En su programa de ESPN, F12, el reconocido periodista y relator habló sobre la actualidad de Fernando Gago y lo que está sucediendo entre Boca y Chivas respecto a su futuro.

“No sé si a Gago le va a gustar o no lo que voy a decir. Pero para mi, a Riquelme no le cierra gago como técnico. No estoy diciendo que va a ser el DT, pero si no fuese así esto ya se hubiera dado. Es un pálpito mío nomas. ¿No es muy larga esta novela?“, comenzó Closs. Luego, sumó en su opinión: “¿No creen ustedes que esto debería estar más avanzado si todo se va a dar? Tengo que creer que no lo llamaron, por lo que dijo, Pero vamos a hacer de cuenta que lo llamaron. Si soy Gago le digo ‘Román, definímelo en 48 horas porque me matan acá’“.

Allí, su compañero de programa, Martín Costa, le confirmó que existieron comunicaciones entre JRR y Gago. En ese contexto, el jornalista simuló la respuesta del presidente de Boca, en sintonía con la información que hay respecto a la situación: “‘Fernando, ya dije que te quiero acá. Nosotros nos hacemos cargo de la salida, pero resolvé como salir de allá’. Yo no voy a negar contactos“, fue la cita de Costa sobre Riquelme, alegando que las declaraciones de Gago no son otra cosa que un resguardo para una salida prolija de Chivas.

Por último, Mariano Closs aconsejó a Gago de manera contundente sobre la incertidumbre generada acerca de su futuro: “Yo le quiero decir una cosa a Gago. Si lo tuviese que aconsejar, por lo que declaró el sábado, por el bien de su palabra le diría ‘flaco, quedate en Chivas’. Sino, queda como un mentiroso ante cualquier cosa de lo que le pueda pasar después“. ¿Qué pasará con Gago y su carrera como DT?

¿Fernando Gago llegará a Boca?

En base a las informaciones que salieron a la luz durante el fin de semana, Gago se convertiría en el entrenador de Boca en los próximos días. Gastón Edul, en stream con Davoo Xeneize, informó que incluso ya habló con Boca varias veces. “Ya arregló los números y aceptó el contrato, sale a decir eso porque no puede hablar de su salida antes que se pague su cláusula y está bien que declare así para calmar las aguas“, señaló el jornalista, además de sumar que “Chivas ya avanzó con su reemplazante“. Según el periodista de TyC Sports, Gago va a ser el DT de Boca.

En adición a esto, el colega César Merlo señaló que “su salida al Xeneize es un hecho, es lógico que antes de un clásico niegue todo y más aún si no se firmó su rescisión“. Como si fuera poco, también sostuvo que Chivas ya tiene a Gerardo Espinoza cerrado como el reemplazante de Gago. “Es cuestión de días“, cerró.

Por último, el periodista de Bolavip, Germán García Grova, reveló los detalles administrativos que restan y que existen en la cuestión. “Gago le comunicó formalmente, entiendo vía mail, a Chivas que hará uso de la cláusula de salida.

Ahora resta la parte burocrática de abogados, escribanos y demás cuestiones legales. Puede demorar entre tres y cinco días“, soltó.

Las frases de Fernando Gago que sembraron duda

Luego de que se haya confirmado extraoficialmente su arribo a Boca, Gago habló con ESPN México y negó contactos con la dirigencia del elenco de la Ribera. “No me contactó nadie, no sé de donde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad es que no ha pasado”, comentó ante la pregunta sobre su continuidad y si se quedaba hasta el final de la temporada.

“A ver, voy a aclarar para ser sincero. Yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún llamado ni gente cercana a mí. No sé de donde salen estas informaciones, nadie se comunicó conmigo. Todo puede pasar en el fútbol, yo vivo el hoy”, continúo explicando que nadie lo llamó.

“No sé por qué se instaló este rumor, pero es parte del fútbol, lo entiendo de esta manera y trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día al día. Yo tengo contrato con el club, y no tuve ningún ofrecimiento de nadie”, cerró en la previa.

En conferencia de prensa, tras la derrota por 3 a 2 ante Atlas, Gago siguió respondiendo preguntas sobre el asunto con notorio enojo: “Primero y principal, lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún contacto, ni yo, ni la gente del equipo. Así es. Es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte, pero si no tengo nada. ¿Qué querés que te diga? No tengo nada. No tengo ninguna oferta. No tengo nada. No entiendo. No, no entiendo“.

De todas formas, no respondió afirmativamente ante una respuesta sobre su futuro en Chivas: “Es algo que no sé de dónde salió. No corresponde de mi parte. Tengo contrato, cómo vamos a hablar de futuro, no lo sé. Por qué no decimos realmente por qué salió esa información si no hay nada. Cómo puedo asegurar algo de futuro, tengo contrato acá“.