El pasado sábado por la tarde, justo una semana después de que Diego Martínez anunciara su salida de la dirección técnica de Boca, diversos periodistas confirmaban extraoficialmente que Fernando Gago iba a dejar Chivas durante los próximos días y se iba a convertir en el nuevo DT del Xeneize.

Sin embargo, cuando el propio ex entrenador de Racing tomó la palabra en Guadalajara, antes y después del clásico tapatío ante Atlas, sorprendió con sus declaraciones al afirmar que no se comunicó con nadie y que no hay ninguna oferta concreta.

Lógicamente, esta frase descolocó tanto en México como en Argentina, ya que se había dado como cerrada su llegada a Boca para asumir cuanto antes en el club que momentáneamente dirige Mariano Herrón como interino.

Más allá de lo que Gago declaró tanto antes como después del partido, las versiones que circulan en Argentina revelan que sus dicho para desmentir el arreglo con Boca tienen un detrás de escena peculiar, y que aún con esta cuestión está todo dado para que asuma como el nuevo DT xeneize.

Los periodistas especializados en mercado de pases como César Merlo o Germán García Grova, así como también Gastón Edul ratificaron la información de que Fernando Gago será el nuevo entrenador de Boca y que sus testimonios en la previa del partido de Chivas y en la conferencia de prensa no serían más que declaraciones para calmar las aguas ya que el conjunto mexicano disputaba el clásico de la ciudad y no quería desviar la atención en semejante partido. Con la derrota por 3 a 2 en el resultado, el DT tampoco habría querido generar mayores repercusiones al respecto.

¿Fernando Gago llegará a Boca?

En base a estas informaciones, Gago se convertiría en el entrenador de Boca en los próximos días. Gastón Edul, en stream con Davoo Xeneize, informó que incluso ya habló con Boca varias veces. “Ya arregló los números y aceptó el contrato, sale a decir eso porque no puede hablar de su salida antes que se pague su cláusula y está bien que declare así para calmar las aguas“, señaló el jornalista, además de sumar que “Chivas ya avanzó con su reemplazante“. Según el periodista de TyC Sports, Gago va a ser el DT de Boca.

En adición a esto, el colega César Merlo señaló que “su salida al Xeneize es un hecho, es lógico que antes de un clásico niegue todo y más aún si no se firmó su rescisión“. Como si fuera poco, también sostuvo que Chivas ya tiene a Gerardo Espinoza cerrado como el reemplazante de Gago. “Es cuestión de días“, cerró.

Por último, el periodista de Bolavip, Germán García Grova, reveló los detalles administrativos que restan y que existen en la cuestión. “Gago le comunicó formalmente, entiendo vía mail, a Chivas que hará uso de la cláusula de salida.

Ahora resta la parte burocrática de abogados, escribanos y demás cuestiones legales. Puede demorar entre tres y cinco días“, soltó.

Las frases de Fernando Gago que sembraron duda

Luego de que se haya confirmado extraoficialmente su arribo a Boca, Gago habló con ESPN México y negó contactos con la dirigencia del elenco de la Ribera. “No me contactó nadie, no sé de donde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad es que no ha pasado”, comentó ante la pregunta sobre su continuidad y si se quedaba hasta el final de la temporada.

“A ver, voy a aclarar para ser sincero. Yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún llamado ni gente cercana a mí. No sé de donde salen estas informaciones, nadie se comunicó conmigo. Todo puede pasar en el fútbol, yo vivo el hoy”, continúo explicando que nadie lo llamó.

“No sé por qué se instaló este rumor, pero es parte del fútbol, lo entiendo de esta manera y trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día al día. Yo tengo contrato con el club, y no tuve ningún ofrecimiento de nadie”, cerró en la previa.

En conferencia de prensa, tras la derrota por 3 a 2 ante Atlas, Gago siguió respondiendo preguntas sobre el asunto con notorio enojo: “Primero y principal, lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún contacto, ni yo, ni la gente del equipo. Así es. Es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte, pero si no tengo nada. ¿Qué querés que te diga? No tengo nada. No tengo ninguna oferta. No tengo nada. No entiendo. No, no entiendo“.

De todas formas, no respondió afirmativamente ante una respuesta sobre su futuro en Chivas: “Es algo que no sé de dónde salió. No corresponde de mi parte. Tengo contrato, cómo vamos a hablar de futuro, no lo sé. Por qué no decimos realmente por qué salió esa información si no hay nada. Cómo puedo asegurar algo de futuro, tengo contrato acá“.