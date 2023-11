Boca perdió 3-2 ante Estudiantes de La Plata y como ya le había sucedido en la Libertadores, su gran anhelo, se quedó sin chances de coronarse en la Copa Argentina, premio consuelo que tampoco llegó. Para peor, complicó muy seriamente sus posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores del año próximo, porque no solo deberá ganar el domingo en su visita a Godoy Cruz sino también esperar a que lo acompañen una serie de resultados en otros partidos de la última jornada de la Copa de la Liga.

Con ese panorama poco alentador, el próximo domingo 2 de diciembre habrá elecciones en el club que dependiendo de su resultado permitirán comenzar a planificar el próximo año. Un tema central en ese sentido pasa por decidir quién será el entrenador del equipo en 2024, teniendo en cuenta que el interinato de Mariano Herrón terminará cuando al Xeneize ya no le queden partidos oficiales por afrontar este año.

Desde la lista de oposición, encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, ya se anunció que en caso de salir victoriosos en las urnas irán por Martín Palermo. Mucho más amplias parecen ser las opciones para el caso que sea el oficialismo, ahora con Juan Román Riquelme como candidato a presidente, ganador en la votación.

Si se da la continuidad, hubo una predicción astrológica que ya planteó al candidato ideal para conducir los destinos del primer equipo de Boca en 2024: “Ni Palermo, ni Guillermo, ni Gago, menos Milito. El DT para afrontar la Sudamericana 2024 es (Antonio) Mohamed“, se anuncia desde la cuenta Fútbol, Tarot, Astrología, Numerología y Quiromancia.

De esa predicción, además, pueden desprenderse otras dos. Si Palermo no será DT de Boca, no ganará las elecciones la oposición que ya confirmó que es el entrenador elegido. Y si lo que se contempla es la Copa Sudamericana, el Xeneize no lograría la clasificación a la CONMEBOL Libertadores en la última jornada de la Copa de la Liga.

¿Cuál es la situación de Mohamed?

Actualmente, Antonio Mohamed está vinculado a los Pumas de la UNAM de la Liga MX y según avanzó hace un par de semanas el periodista mexicano Rubén Rodríguez en Fox Sports no está en sus planes una salida a fin de año. “Él está comprometido con el proyecto de Pumas en este momento. La oferta tendría que ser muy buena para salir de México”, señaló.

Boca, una opción que le gustaría al Turco

Más allá de su compromiso actual, Antonio Mohamed había confirmado en el popular Reto de los 90 segundos del youtuber Ezzequiel que aceptaría una propuesta del Xeneize. “Si te llama Román para dirigir a Boca, ¿aceptarías?”, fue la consulta. “Sí”, respondió sin dudar.

¿Cuánto tiempo lleva Mohamed sin dirigir en el fútbol argentino?

La última vez que Antonio Mohamed, de amplia trayectoria en el fútbol mexicano, dirigió en Argentina fue en la temporada 2018-2019, al frente de Huracán en un total de 18 partidos. No le fue bien, pues consiguió apenas 2 victorias y 6 empates y sufrió 10 derrotas. Además del Globo, donde tuvo tres ciclos diferentes, dirigió a Colón de Santa Fe e Independiente, conquistando con este último la Copa Sudamericana de 2010.