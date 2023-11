Boca quedó prácticamente afuera de la Copa Libertadores del año que viene. Al perder con Estudiantes 3 a 2 en el Estadio Mario Alberto Kempes por la Semifinal de la Copa Argentina, al no acumular los puntos necesarios en el año y no haber sido campeón ni de la Liga Profesional ni de la Copa de la Liga, así como tampoco de la última edición del máximo certamen continental a nivel clubes, el camino del Xeneize, en el plano internacional para el 2024 conduce, indefectiblemente, a la Copa Sudamericana.

De hecho, por lo que fue el 2023 del elenco azul y oro, la clasificación al segundo torneo en relevancia de Conmebol no suena para nada mal. No obstante, que en importancia esté por detrás de la Copa Libertadores, no significa que la consagración sea un mero trámite, porque lo cierto es que Boca se encontrará con otros grandes del continente que transitan por un presente similar y que, a la postre, también intentarán cortar la sequía con el certamen que, acaso, otorga un lugar en la Recopa y que reparte millones de dólares en premios (en la última edición alcanzó los 77,8 millones).

Por empezar, cabe aclarar que los seis clubes argentinos y los seis brasileños clasifican directamente a la fase de grupos. Los otros 20 salen de cruces entre equipos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela más los cuatro equipos eliminados en la tercera fase clasificatoria para la Libertadores. Así se conforman los 32 integrantes que irán a los bolilleros que distribuirán los cuatro componentes de las ocho zonas.

Los primeros de cada grupo acceden a los Octavos de Final y los segundos chocarán en partidos ida y vuelta con los terceros de los grupos de la Copa Libertadores. Luego se eliminarán directamente hasta llegar a la Final única.

Equipos ya clasificados a la Copa Sudamericana 2024

Hasta entonces hay ocho equipos 100 por ciento confirmados. De Perú: Sport Huancayo, Asociación Deportiva Tarma, Deportivo Garcilaso y Universidad César Vallejo. De Venezuela: Carabobo, Deportivo La Guaira, Metropolitanos y Rayo Zuliano.

El resto, todavía a definir con los últimos resultados, son: Boca, Talleres, Godoy Cruz, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Defensa y Justicia; Bolivar The Strongest y Always Ready de Bolivia; Palmeiras, Botafogo, Gremio, Bragantino, Mineiro y Flamengo de Brasil; Cobresal, Huachipato y Colo-Colo de Chile; Águilas Doradas, Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín de Colombia; Aucas, Delfín y Universidad Católica de Ecuador; Nacional, Guaraní y Olimpia de Paraguay; Liverpool, Peñarol y Defensor Sporting de Uruguay.

La única chance que le queda a Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2024

A Boca le queda una única combinación que necesita de cuatro resultados de la última fecha de la Copa de la Liga Profesional para acceder a la Copa Libertadores 2024 mediante la tabla anual 2023. Primero debe ganarle a Godoy Cruz (domingo 26 de noviembre) y esperar que: Rosario Central pierda contra Arsenal, que Estudiantes empate o pierda con Lanús y que San Lorenzo no le gane a Central Córdoba.