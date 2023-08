Ya con la Liga Profesional de Fútbol 2023 en el pasado, los equipos argentinos entraron de lleno en el mercado de pases y varios nombres que tuvieron buenos y malos momentos en la temporada comienzan a pasar de un equipo a otro. Refuerzos rutilantes entre los cuales Boca busca romper el molde.

Ya con Cavani, Janson, Blondel y Saracchi sellados, en el Xeneize comenzaron a fijarse en una de las grandes figuras que tuvo la LPF. Un gran interés que Boca buscará hacer realidad mientras desde el otro lado fogonean las ganas con una comparación muy peculiar.

Totalmente enamorado por lo que ha hecho Benjamín Rollheiser en el año, Eduardo Domínguez no se quiso quedar cortó con los elogios y lo comparó con el mejor de todos: “La comparación tiene que ser con la máxima expresión. Me parece que tiene cosas, si entendemos eso no es que es Messi”.

Destacando que “es uno de los jugadores más determinantes del fútbol argentino en la actualidad”, el DT del Pincha comentó que el ex River que interesa en Boca es una pieza “muy dificil de encontrar” en el fútbol actual y que, por esto, “deberá cuidar lo que está logrando”.

Además, comentó que la joven joya debe ser quien siga luchando por mantener este nivel y el club debe acompañar: “Él cree en sus valores y sus fortalezas, lo único que podemos hacer nosotros es empujarlo, todavía puede y debe seguir creciendo“.

Vale destacar que, mientras Boca intenta negociar por su pase, el jugador de Estudiantes vive un presente espectacular ya que convirtió un total de 7 goles con 2 asistencias en los últimos 14 partidos de Estudiantes y hasta ya se habla de un pase a Europa.

Mercado de pases de Boca Juniors 2023: refuerzos, bajas, rumores y últimas novedades