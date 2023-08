Aunque Juan Fernando Quintero había declarado en el pasado que no jugaría en otro equipo del fútbol argentino que no fuese River, este miércoles regresó al país para vincularse no al Millonario sino a Racing, equipo que apostó por él para el tramo final de la Copa Libertadores.

El mediocampista colombiano de 30 años, que llega con el pase en su poder tras rescindir su vínculo con Junior de Barranquilla, donde no colmó las expectativas, deberá realizarse los exámenes médicos de rutina previo a firmar el contrato que lo unirá a La Academia hasta diciembre de 2024.

En su arribo al aeropuerto de Ezeiza, Juanfer fue recibido por fanáticos que le demandaron fotos y firmas. También por la prensa, deseosa de saber por qué había tomado de volver al fútbol argentino aunque no fuese para defender la camiseta de River.

“Tuve la oportunidad de hablar con el entrenador (Fernando Gago). Estoy muy contento, convencido del proyecto y muy motivado por lo que viene. A River le deseo lo mejor, pero esta es otra etapa de mi vida. El entrenador me planteó su proyecto y me motivó”, señaló el colombiano.

“Fue una decisión difícil de tomar, porque todos sabemos lo que viví en River. Fue una etapa muy bonita y ahora estoy viviendo otra. Estoy muy contento y agradecido con Racing por la oportunidad. Nunca hablé con nadie de River y ahora estoy enfocado en Racing“, agregó.

¿Cuándo juega Racing los octavos de final de la Copa Libertadores?

Racing visitará a Atlético Nacional de Medellín este jueves desde las 21.00, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La revancha será el próximo jueves 10 en el Cilindro de Avellaneda.