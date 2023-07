El pasado 1 de julio, Agustín Almendra dejó de pertenecer a Boca. Su contrato no fue renovado por el Consejo de Fútbol, quien decidió marginarlo tras una discusión con Sebastián Battaglia, cuando el ex mediocampista era el DT del plantel profesional, y nunca lo reincorporó.

Pasó el ciclo de Hugo Ibarra, el interinato de Mariano Herrón y la actual conducción de Jorge Almirón, pero el volante surgido de las inferiores no tuvo la chance de redimirse dentro del campo de juego. Y ahora continuará con su carrera en Racing, con quien firmó un precontrato.

Mientras espera resolver una situación particular con Boca, donde desde el Consejo de Fútbol le reclaman la devolución de 500 mil dólares por un aumento salarial, Almendra se metió en su cuenta de Instagram y realizó un posteo para despedirse de la institución que lo vio nacer futbolísticamente, pero además de pedirle disculpas a los hinchas, también atacó a los miembros de la Comisión Directiva y a quienes se encargan de la administración del fútbol profesional .

“Hoy me encuentro en el momento de despedirme del club que ha sido mi hogar, el lugar donde crecí como jugador y, lo más importante, como persona. Aunque esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club”, manifestó en las primeras líneas.