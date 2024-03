En los últimos días, uno de los jugadores de Boca que más estuvo en el foco de las noticias fue Marcelo Weigandt, el lateral derecho de 24 años, debido a que recibió una oferta por parte del Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, para convertirse en nuevo refuerzo de cara a la temporada 2024.

Referido a esta situación, en su cuenta de Instagram, su padre, Ale Weigandt, publicó un fuerte posteo en el que hace un descargo y acusa a la dirigencia del Xeneize de cortarle la carrera y la proyección a su hijo, dando a entender que no aceptaron la oferta del elenco estadounidense.

“Todo lo malo vuelve, no entiendo como no dejan crecer a un jugador en el que en dos meses quedaría libre. O sea, que prefieren perder dinero y decir lo más fácil siempre, que es echarle la culpa al jugador, que es mercenario. Lo mismo de siempre, muy bien se manejan”, escribió.

Esto se debe a que Inter Miami ofreció un resarcimiento económico para llevarse al lateral derecho, pero desde la dirigencia de Boca se plantaron, ya que le pidieron un millón de dólares por la ficha del jugador, y esto haría que la operación se caiga, debido a que las Garzas buscarían otras variantes.

Cabe destacar que lasituación de Weigandt es particular, debido a que es el único jugador de Boca cuyo contrato vence en junio de este año, y ya le avisó a la dirigencia que su idea es irse del club, por lo que no renovará su contrato para irse con el pase en su poder el 1º de julio en caso de que la negociación con Inter no llegue a buen puerto.

Los números de Marcelo Weigandt

Desde su debut en el primer equipo del Xeneize, y teniendo en cuenta sus dos pasos en el club, el lateral derecho de 24 años lleva disputados 72 partidos, en los que anotó 3 goles y aportó 7 asistencias. Además, se consagró campeón de cuatro títulos a nivel nacional, y sufrió una expulsión.

Cabe destacar que en lo que va del año no disputó minutos oficiales con la camiseta de Boca, ya que desde la llegada de Diego Martínez corre por detrás en su consideración, debido a que las primeras opciones para el entrenador en el lateral derecho son Luis Advíncula y Lucas Blondel.

¿Cuánto vale el pase de Marcelo Weigandt?

Según el medio especializado, Transfermarkt, el pase de Marcelo Weigandt tiene un valor de 2 millones de dólares.