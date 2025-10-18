Es tendencia:
El homenaje a Russo que lucirá la camiseta de Boca en el primer partido tras su muerte: “Para siempre”

El detalle será parte del gran y emotivo reconocimiento que tiene preparado El Xeneize en La Bombonera.

Por Juan Ignacio Portiglia

El Xeneize disputará su primer partido en La Bombonera tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
El Xeneize disputará su primer partido en La Bombonera tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Tras la decisión de suspender el partido ante Barracas Central que estaba programado para el pasado sábado, por la decimosegunda jornada del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, Boca jugará hoy ante Belgrano de Córdoba y en La Bombonera su primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

El club que preside Juan Román Riquelme, exdirigido y amigo del DT, tiene preparado un emotivo homenaje para el entrenador que falleció a los 69 años, que incluye el ploteado del micro en que los jugadores arribarán al estadio, banderas alusivas y videos en las pantallas además del cariño y la emoción que de seguro transmitirán sus hinchas desde las tribunas.

Pero además, la camiseta con la que saldrá Boca a disputar al encuentro ante Belgrano incluirá un parche especial dedicado a Miguel Russo, con su imagen besando la Copa Libertadores que conquistó en 2007, con Riquelme como gran figura, y que sigue siendo la última que levantó El Xeneize.

“Para siempre”, se puede leer en las redes sociales oficiales del club junto a la foto que muestra el parche alusivo en su camiseta. En el micro, por su parte, se lee una frase que popularizó el DT: “A Boca nunca se le pude decir que no”, a la que sumaron la leyenda: “Hasta siempre, Miguel”.

Previo al inicio del encuentro se realizará también el minuto de silencio correspondiente, con los jugadores de ambos equipos en el terreno de juego. Claudio Ubeda, el colaborador principal con el que Russo llegó a dar inicio a su tercer ciclo como entrenador del Xeneize, oficiará como técnico principal.

Publicidad

El probable equipo de Boca vs. Belgrano

La primera alineación de Claudio Ubeda como entrenador principal de Boca incluiría a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

¿Cuándo jugará Boca el partido postergado ante Barracas?

El partido que Barracas Central y Boca debían disputar el pasado sábado en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia y fue suspendido a causa del fallecimiento de Miguel Ángel Russo fue reprogramado para el lunes 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas nacionales, a las 16.00.

