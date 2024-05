Sebastián Villa se desvinculó de Boca hace casi un año cuando logró convertirse en futbolista del Beroe Stara Zagora de la primera división de Bulgaria. Más allá de los escándalos protagonizados durante su estadía en el Xeneize, en el cual se influyen denuncias por violencia de género (fue hallado culpable) y por abuso sexual (con juicio pendiente), su salida también estuvo marcada por la polémica.

Es que el colombiano se marchó en condición de libre a pesar de aún poseer contrato con Boca, lo que generó que se establezca un conflicto judicial entre ambas partes. Mientras tanto, Villa se luce en el Beroe búlgaro y ya acumula 4 goles en 10 partidos disputados.

En las últimas horas, se lo vio vinculado a otro jugador con pasado en Boca como Daniele De Rossi, y se tomaron una foto que dio que hablar en las redes sociales. El italiano es actualmente el entrenador de la Roma desde la salida de José Mourinho y goza de un enorme presente en el conjunto capitalino. En los 22 partidos que lleva dirigidos, la Loba ganó 13, empató 5 y perdió 4, y logró acomodar al equipo en zona de Champions League, además de estar en semis de la Europa League actual.

Mientras pasea por Roma, Sebastián Villa aprovechó para cruzarse con De Rossi y que se produzca el reencuentro xeneize, ya que compartieron equipo en 2019 cuando el italiano decidió abandonar el club de toda su vida para cruzar el charco y ponerse la camiseta de Boca, cumpliendo así uno de los sueños de su carrera.

Sebastián Villa estuvo en Roma (@sebastian14villa)

El extremo de Beroe posteó la foto de la reunión en sus redes sociales y escribió: “Un placer enorme este encuentro, esta maravillosa ciudad, en este partido.¡Gracias, @danielederossi!“. La publicación tuvo repercusión rápida en el Mundo Boca y se ganó los likes de futbolistas como Exequiel Zeballos, Martín Payero y Lisandro López.

¿Villa vuelve al fútbol argentino?

En las últimas semanas, se vinculó el nombre del colombiano con Independiente Rivadavia. El medio Doble Amarilla informó que el club mendocino buscaba tentarlo con su regreso a la Argentina, pero este rumor fue disipado debido a que tanto en el entorno del jugador como en la “Lepra” desestimaron la posibilidad.

¿Cómo le fue a Sebastián Villa en Boca?

El colombiano llegó al conjunto de La Ribera desde Deportes Tolima y supo convertirse en la figura del equipo hacia el final de su estadía en el club. Representó al Xeneize durante poco más de 5 años en los que afrontó 172 partidos, metió 29 goles y protagonizó más de un acto de indisciplina.

En cuanto a títulos, el extremo aportó 7 festejos para el palmarés de Boca, todos ellos a nivel local: 2 Superligas, 2 Copas de la Liga, 1 Copa Argentina y 2 Supercopas Argentinas.

Paredes reveló que De Rossi quiere dirigir a Boca

El argentino de 29 años comentó que el italiano que supo jugar en el Xeneize en 2019 está “enamorado” del equipo azul y oro y que quiere regresar a Brandsen 805 en su nuevo rol de DT: “Mira siempre todos los partidos. ‘Ayer ganamos’, me dice. Cuando aún no era entrenador me dijo que su sueño era dirigir a Roma, hacerme volver al club, y después irnos juntos a Boca. Quedó encantado con Boca, siempre hablamos en ese momento, quedó loco“. Tal como reveló Paredes, De Rossi quiere un ciclo dirigiendo en Brandsen 805 en algún momento de su carrera.

El paso de De Rossi por Boca

El campeón del mundo en Alemania 2006 manifestó a lo largo de su carrera el deseo por jugar en La Bombonera y lo cumplió en julio de 2019. Su ciclo en Boca duró poco más de 5 meses, ya que a inicios de enero rescindió su vínculo “por motivos familiares”.

En total, De Rossi vistió la camiseta azul y oro en 7 partidos oficiales y llegó a anotar ante Almagro, por Copa Argentina. Formó parte del plantel que terminaría siendo campeón de la Superliga 2019-20, aunque ya no jugaba en el club en segundo semestre del torneo.