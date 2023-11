Luego de 43 partidos al mando del primer equipo, Jorge Almirón presentó su renuncia indeclinable en Boca y dejó de ser el entrenador. La final de la CONMEBOL Libertadores perdida ante Fluminense fue la detonante definitiva de su salida del club de la Ribera tras solo siete meses al mando del equipo.

Mientras Boca ya se encuentra en la búsqueda de un reemplazante para el cargo, Jorge Almirón ya recibió propuestas para asumir en un nuevo rol como DT en un curioso destino: la Liga MX. Allí, el ahora ex entrenador xeneize tuvo experiencias pasadas en Dorados de Sinaloa, Tiburones Rojos de Veracruz y Correcaminos de la UAT y Xolos de Tijuana. Tras su paso por Brandsen 805 y su recorrido en el club de la Ribera hasta la final de la Libertadores, a Almirón le llegó un sondeo de parte de un histórico de México como Cruz Azul.

Según informó el medio mexicano WDeportes, el conjunto de la capital del país azteca evalúa la contratación de Jorge Almirón luego de haber quedado libre por su renuncia como DT de Boca el pasado domingo, la cual se dio apenas la delegación xeneize llegó a Argentina tras la derrota con Fluminense en la final de la Libertadores.

El portal indica que Almirón se sumó a las opciones de Diego Cocca y Víctor Manuel Vucetich para tomar las riendas del complicado presente de Cruz Azul, equipo que se encuentra en las últimas posiciones de la Liga MX y que podría terminar su temporada de manera prematura al no estar clasificado a los playoffs del campeonato mexicano. Por lo tanto, mientras Boca se encuentra bajo el interinato de Mariano Herrón hasta enero del 2024 y busca un entrenador para dicha fecha, Jorge Almirón podría ya tener resuelto su próximo destino en caso de recibir la oferta formal de parte de Cruz Azul. ¿Volverá Almirón para México?

Almirón y el rumor de Racing

Apenas se confirmó su salida de Boca, el periodista Flavio Azzaro, vinculado a Racing debido a ser un reconocido hincha y socio de la Academia, soltó la posibilidad de que, mediante las telarañas de Cristian Bragarnik, Jorge Almirón podría desembarcar en el cuadro de Avellaneda para reemplazar al interinato de Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla. Sin embargo, el jornalista lo remarcó como un hipotético escenario que, de momento, no prosperó.

Los nombres que suenan como DT de Boca

Tras la salida de Jorge Almirón, los nombres que se han vinculado como posibles DTs de Boca a partir de 2024 son Ricardo Gareca, Martín Palermo, Rodolfo Arruabarrena, Gabriel Milito, Diego Martínez, Antonio Mohamed, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto y Luis Zubeldía. Sin embargo, Mariano Herrón se quedará de manera interina hasta fines de año.

El mensaje de despedida a Boca de Almirón en sus redes sociales

A través de un extenso posteo en Instagram, Jorge Almirón se despidió y agradeció lo vivido en su corto paso por Boca: “Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores.

Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. Y en especial a los jugadores, en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción.

Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados. Haber contribuido a que hoy esos mismos jugadores sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es una de las satisfacciones más grandes. Ellos se merecen todo el cariño que la gente les demuestra.

Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.

Y por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deseándoles siempre lo mejor. Gracias, fuerza y vamos Boca!”.