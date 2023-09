Antes que Darío Benedetto saltara al terreno de juego en La Bombonera, para reemplazar a Miguel Merentiel en el partido de ida de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores entre Boca y Palmeiras, recibió la amonestación del árbitro Wilmar Roldán por una protesta airosa a una de sus decisiones.

Pero hubo en esa misma escena otro hecho curioso que pasó desapercibido durante la transmisión del encuentro y que tuvo que ver con la reacción de una mujer inmediatamente después de la decisión arbitral.

Ubicada exactamente detrás del Pipa, en el palco que se encuentra a la altura del campo de juego, esta celebró con aplausos la determinación, pero luego realizó con sus dos manos el gesto de “fuck you” al delantero Xeneize, quedando registrada y expuesta por una cámara.

En redes sociales y varios portales se adjudicó ese gesto obsceno a Leila Pereira, presidente de Palmeiras, lo que sin dudas representaría una reacción insólita para ella por el alto cargo institucional que representa. Por esa razón es que no tardó en valerle críticas una vez que la imagen tomó notoriedad.

La desmentida desde Brasil

Distintos medios de Brasil no tardaron en salir a aclarar que la mujer en cuestión no era Leila Pereira, quien acudió a La Bombonera a ver el partido pero fue vestida de manera diferente. Por otro lado, agregaron que la mandataria no se tomó el trabajo de salir a hacer ninguna aclaración al respecto, por estar enfocada en la actualidad de Palmeiras de cara a la revancha que se disputará en Sao Paulo la próxima semana.

En conflicto con sus propios hinchas

La primera mujer en presidir Palmerias viene teniendo desde hace tiempo una relación tensa con los hinchas del equipo, quienes entre sus principales demandas le reclaman por el alto valor de las entradas para asistir a los partidos y una política en materia de fichajes que consideran dejó mucho que desear.

El martes por la noche, en la llegada a Buenos Aires de la delegación del equipo brasileño, hubo algunos hinchas que la esperaron en las afueras del hotel de la concentración en Puerto Madero que también le protestaron no haber conseguido más entradas para que pudieran ir a ver el encuentro en La Bombonera.

¿Quién es Leila Pereira?

Además de presidir Palmeiras, Leila Mejdalani Pereira es abogada, empresaria, banquera y periodista. Está casada con el empresario Jose Roberto Lamacchia, 22 años mayor y fundador de la empresa Crefisa. Según un relevamiento de la revista Forbes, el patrimonio de la pareja supera los 400 millones de dólares.