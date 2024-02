El Proyecto Esloveno Plus se encuentra presente como alternativa para ampliar La Bombonera desde hace años. Desde la época del primer mandato de Daniel Angelici que el mismo se encuentra rondando por los pasillos del Alberto J. Armando, pero nunca se avanzó por el mismo de parte de las dirigencias xeneizes.

En las ultimas horas, se conoció un nuevo proyecto que compite con el Esloveno Plus para ampliar La Bombonera. Este, encabezado por el arquitecto Rodrigo Vidal, promete llevar el aforo del estadio a 90 mil espectadores y no tendría la necesidad de comprar los terrenos lindantes de los vecinos que se encuentran sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea. Cabe recordar que la cuestión vecinal resulta determinante para que Boca pueda ampliar su estadio.

En paralelo, el Esloveno Plus sí requiere de la compra de las casas de dicha calle, pero solamente las que se encuentran en las primeras dos líneas de terrenos. Los dueños de estos domicilios, en su totalidad, están dispuestos a vender y solalmente esperan el contacto de la dirigencia xeneize para aceptarlo.

En medio de este contexto, el líder del mencionado proyecto Esloveno Plus, Fabián Fiori, habló en exclusiva con Bolavip y dio un contundente análisis acerca de las diferencias entre las dos propuestas para ampliar y remodelar La Bombonera, afirmando que el suyo es el “único viable” para poder realizarse.

La razón, principalmente, radica en la cuestión del espacio que tiene Boca para ampliar el estadio. “ Sin tener nuevos metros cuadrados, es imposible “, comenzó Fiori, afirmando que la única manera de poder contar con una remodelación es adquiriendo nuevo espacio terrestre mediante la compra de los terrenos lindantes de los vecinos que aceptan vender.

Justamente sobre la cuestión vecinal, y en referencia al barrio de La Boca en sí, Fiori ofrece en el Esloveno Plus una solución que podría dejar satisfecho a las dos partes. “Con el Proyecto Esloveno Plus hay una solución para la ampliación de La Bombonera en 15 meses. Las tribunas quedarían simétricas y la composición de las bandejas, entre populares y plateas, quedará a elección de la dirigencia. Lo mismo con el equipo de trabajo que lleve a cabo el proyecto“, señaló el autor intelectual del proyecto. Paralelamente, respecto a los vecinos, Fiori resaltó que aquellos que poseen comercios en la zona los seguirán conservando, con la diferencia que solamente su negocio sería trasladado unos metros hacia la calle Antonio Zolezzi.

En cuanto a lo gubernamental, el principal problema también se solucionaría, ya que la calle Iberlucea no tendría que ser modificada, sino que se techaría con las tribunas nuevas de La Bombonera. En dicha zona, se construiría un centro comercial para que el barrio porteño también tenga refacciones con la remodelación del estadio.

Las diferencias entre el Proyecto Esloveno y la crítica de Fabián Fiori a la nueva propuesta para La Bombonera

En diálogo con Bolavip, Fabián Fiori soltó una crítica para el nuevo proyecto al compararlo con el Esloveno Plus. Además, alentó a que Juan Román Riquelme, como Presidente de la insitución boquense, cumpla con su prometido de hablar con los vecinos acerca de la posible compra de los terrenos.

“Riquelme dijo que quería cruzarse a hablar con los vecinos, pero seguimos esperando que suceda. Ya perdimos dos meses de la gestión y vamos para tres. Nosotros estamos con él y queremos que el proyecto prospere, pero es raro que sigan apareciendo otros proyectos y no se haya dado todavía la charla con los vecinos. Él sabe que el Esloveno Plus es el único proyecto viable. En el otro (el de Rodrigo Vidal) se quiere construir una cuarta bandeja que generaría problemas entre los vecinos. Además, me gustaría saber dónde va a estar la estructura de esa nueva bandeja, no es viable“, expresó fuertemente Fiori sobre el tema.

Más allá de este testimonio, el líder del Esloveno Plus se mostró optimista con la decisión que puede tomar Riquelme al respecto: “Confiamos en que Román lo va a hacer y no va a cometer los errores de los anteriores presidentes. Ameal tuvo el proyecto a disposición y no lo aceptó porque quería expropiar los terrenos vecinos, no una charla con ellos. Angelici no quiso hablar con los vecinos porque no quería remodelar la Bombonera, quería hacerla una cancha de tenis y construir un nuevo estadio“, detalló.

Para cerrar sobre la comparativa acerca de los dos proyectos de remodelación, Fiori no dio vueltas: “Hay que tener cuidado con la forma en la que se puede reformar La Bombonera. No se puede hacer así como así para tener más capacidad. Es un estadio de los más icónicos e importantes del mundo. Que se haga como no corresponde es como si se modificara el Coliseo Romano, por ejemplo“.

La postura de los vecinos y los socios según Fabián Fiori

En exclusiva con Bolavip, desde Esloveno Plus comentaron que son el único proyecto para la ampliación de La Bombonera que han hablado con los vecinos frentistas de la calle Dr. del Valle Iberlucea y que consiguieron el aval de ellos para que sus domicilios se vendan a cambio que se reforme el Alberto J. Armando.

Además, Fabián Fiori sacó chapa respecto a la repercusión que el proyecto tiene dentro del Mundo Boca, sobre todo en relación a los hinchas y asociados xeneizes. Para ello, el líder del proyecto propuso una especie de referéndum entre los socios de Boca para que ellos mismos elijan el modelo para la reforma de La Bombonera.

“Somos el proyecto que quieren los socios y los hinchas de Boca. Que se llame a una votación y los socios voten por el modelo ideal para La Bombonera. ¿Sabés como saldría? Gana el Esloveno Plus, sin dudas. Si el club es de los socios como se repite siempre, esto debería resolverse con la decisión de ellos y no de una dirigencia de turno. Somos el único proyecto de remodelación viable. Tenemos el aval de los vecinos“, afirmó Fabián Fiori.

Redondeando, el impulsor del proyecto citó una recordada frase de Riquelme para dar a entender lo que los hinchas de Boca buscan con la remodelación de La Bombonera mediante el Esloveno Plus. “¿Riquelme dijo que tener poder es que te quieran mucho? Bueno, a nosotros los hinchas de Boca nos quieren mucho“.

Por último, en las últimas horas el medio Planeta Boca Juniors reveló la postura de los vecinos de La Bombonera, en donde se esclareció nuevamente lo señalado por Fiori: que ellos se encuentran abiertos al diálogo para vender sus casas.

¿En qué consiste el Proyecto Esloveno Plus para ampliar La Bombonera?

Según el modelo de Fabián Fiori, el proyecto Esloveno Plus busca construir 3 tribnas curvas y de igual diseño e ingeniería a las actuales. Las mismas se adaptan al tipo de ubicacion que se decida dirigencialmente (populares o plateas). Respecto a las calles, solamente habrá un desvío en la calle Del Valle Iberlucea y será techada.

Sobre la cuestión de la compra de las casas, solamente se serían las primera y segunda línea de terrenos de la calle Iberlucea, en donde todos ya acordaron vender.

Con estas remodelaciones, La Bombonera ampliaría, como mínimo, 25 mil lugares más la inclusión de 100 palcos VIP, llevando mínimamente a 80.000 espectadores al Alberto J. Armando. Cabe destacar que el tiempo de obra sería de 15 meses y solo en tres de ellos se deberá mover la localía. Por último, en una segunda etapa, se buscará realizar el techado completo de las tribunas y se bajará un poco la primera bandeja, para que la misma quede tal como se encontraba originalmente, antes de la reforma de los años ’90.