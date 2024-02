Una de las grandes cuestiones en Boca durante los últimos años es el futuro de La Bombonera. Durante las últimas elecciones fue uno de los temas en donde se marcaron las diferencias entre oficialismo y oposición. La idea de Juan Román Riquelme, actual presidente del club, es tener el estadio en el mismo lugar de siempre, buscando una ampliación. Y en las últimas horas, un proyecto propuesto por un destacado arquitecto podría hacer realidad el deseo del mandatario.

Para ampliar La Bombonera, siempre hubo varios obstáculos, sobre todo, la obligación de comprar las dos medias manzanas cercanas al estadio (o parte de ellas). Sin embargo, el proyecto presentado por el arquitecto Rodrigo Vidal, el cual no contempla la compra de dichas propiedades vecinas, empieza a ganar fuerza, sobre todo, ante la dirigencia xeneize.

Riquelme reveló en una nota con TNT Sports, tras el triunfo de Boca ante Central Córdoba por la Copa de la Liga Profesional, que su deseo es ampliar el estadio, pero sin tener que comprar las dos y medias manzanas que están frente a los palcos. “Imaginarme golpearle la puerta a alguien y decirle si tiene ganas de irse de su casa me da un poquito de cosa. No soy nadie para decirle a alguien que se tiene que ir de su casa. Y esa gente tiene derecho a tomárselo de esa manera, por más que uno se lo diga con respeto“, dijo. Ahora, eso es posible.

Así es el proyecto del arquitecto Rodrigo Vidal para ampliar La Bombonera

Si el deseo de Riquelme es no comprar las manzanas de frente a los palcos a La Bombonera, el proyecto de Rodrigo Vidal cumple con esa premisa y empieza a ganar adeptos. En diferentes medios de comunicación, este arquitecto, graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con un máster en Harvard, explicó los detalles del proyecto para ampliar el estadio de Boca a 90 mil personas (55 mil populares y 35 mil plateas) y sin tener que comprar propiedades vecinas.

“Nuestro proyecto, lo que logramos hacer, es no comprar a ningún vecino, no invadir ninguna calle, no salir de La Bombonera. Renovar la cancha existente. Levantamos el campo de juego unos 7.80 metros y desplazamos hacia las vías, eso nos permite hacer el campo más grande“, empezó contando.

“El primer anillo (bandeja) desaparecería y los palcos vip también, completamos dos bandejas y sumamos una nueva arriba, sin invadir la calle. Y la cancha terminaría teniendo tres bandejas techadas para 90.000 espectadores con 440 palcos vip“, explicó al diario Olé, entre otros medios.

Además de esto, en diálogo con F12 (ESPN), Vidal contó que el Alberto J. Armando pasaría a tener techo y también piel. “Se le pone un techo, con una estructura independiente y con una piel inteligente. Estará conectada con unos sensores a las bandejas de hormigón que La Bombonera ‘late’, como se dice, entonces estos sensores detectan el movimiento y harán que la piel lata cuando la cancha este llena y los hinchas estén saltando. Se podrá ver la cancha de Boca latiendo desde lejos, literalmente“, explicó.

Nuevo microestadio, hotel, pensión y estacionamiento: más detalles del proyecto

La propuesta no sólo incluye la ampliación de La Bombonera. Vidal también incluyó en este ‘proyecto Masterplan‘, como lo denominó, la construcción de un microestadio con capacidad para 15.860 personas. “Sería mejor que el Movistar (Arena de Buenos Aires)“, indicó a Olé. Con esto, la famosa Bombonerita pasaría a ser una cancha de entrenamiento para múltiples disciplinas.

También hay a la vista la construcción de un hotel cinco estrellas, departamentos, nueva pensión para los juveniles, un gimnasio de entrenamiento top, locales a la calle y 3.800 cocheras para un estacionamiento subterráneo, por el cual se podría acceder al estadio principal.

¿Cuánto tiempo y dinero le demandaría la ampliación de La Bombonera?

De acuerdo a las palabras de Rodrigo Vidal para ESPN, la obra para la ampliación de La Bombonera demandaría 16 meses aproximadamente. Por lo tanto, ese sería el tiempo que debería jugar Boca en otro estadio.

A su vez, aseguró que este proyecto, que se trata de un “reciclaje” para su estadio, le saldría a Boca el tercio de lo que debería pagar por uno nuevo. Por ejemplo, para comparar, el proyecto que tenían Andrés Ibarra y Mauricio Macri con la construcción de una nueva Bombonera para 105.000 espectadores aproximados demandaba una inversión de 390 millones de dólares, según TyC Sports.

Boca ya habló con Rodrigo Vidal por este nuevo proyecto para ampliar la Bombonera

El proyecto que Vidal explicó en los medios de comunicación ya data de 2023. De hecho, el arquitecto tuvo una charla con el Secretario General de Boca, Ricardo Rosica, y el encargado del básquet del club, Alejandro Desimone. Todavía no hubo diálogo con Riquelme.

Sin embargo, la popularidad que está ganando este proyecto empieza a ponerlo como favorito para el futuro de La Bombonera. Mientras tanto, las otras propuestas empiezan a perder terreno, sobre todo, con el detalle de que no deberían comprar las manzanas de los vecinos del lado de los palcos.