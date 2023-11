Primeramente, iban a realizarse el 2 de diciembre. Luego, se pasaron para el 3. Ahora, la fecha es realmente incierta, ya que este martes -a menos de una semana que se den los comicios- se confirmó mediante un comunicado del Poder Judicial de la Nación que las elecciones en Boca no se harán este fin de semana debido a que se dio lugar a una denuncia hecha por el candidato opositor, Andrés Ibarra, quien expresó en la misma que habían irregularidades en el padrón electoral.

Luego de la oficialización de esta denuncia que suspendía las elecciones en Boca hasta que se esclarezca la situación, los hinchas xeneizes estallaron en redes sociales contra Andrés Ibarra y Mauricio Macri, en donde incluso dijeron expresaron que eran personas que “odiaban a Boca” y que solo buscaban llegar al poder en el club por fines políticos. Entre ellos, otro que no tuvo filtro y arremetió con los tapones de punta contra la oposición fue Paul Bianchi, el nieto del “Virrey”.

En su cuenta de Twitter, el nieto de Bianchi que reside en Barcelona, pero que es un reconocido hincha de Boca, soltó un duro comentario en donde atacó directamente a Ibarra y Macri: “Odian a Boca. Odian al hincha. Odian a los ídolos. Odian la cancha. Odian el barrio. Suspenden una elección atrasando todo tipo de proyecto posible. Aman el poder”, escribió Paul en sus redes sociales. Y eso no fue todo…

Además, soltó otro palo para Macri por unas declaraciones suyas en donde afirmaba que él le había dicho a Carlos Bianchi cómo jugarle al Palmeiras en la final de la Libertadores del 2000, donde exclamó que MM “es un sinvergüenza”. Y entre otros comentarios, el nieto del Virrey también dio varios retuits críticos dirigidos a la oposición. Clima caliente en el Mundo Boca tras la suspensión de las elecciones.

El motivo por el que se suspendieron las elecciones en Boca

Debido a las irregularidades presentadas en la denuncia por Andrés Ibarra ante la Justicia, se determinó que las elecciones en Boca no podrán darse este domingo 3 de diciembre y por eso, quedarán suspendidas por la acusación de parte de la oposición de en donde acusaron errores en el padrón electoral.

El Juzgado Civil N°11 de la Nación, a cargo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya, determinó que, por el pedido del candidato a Presidente de la oposición Andrés Ibarra, los comicios en Boca finalmente no podrán realizarse este fin de semana como estaba pautado.

Mediante un comunicado de la Justicia, se confirmó que se decreta “la suspensión del acto de elecciones de autoridades de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors a celebrase el próximo día 2 o 3 de diciembre de 2023 y ello hasta tanto se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración que manifiestan los accionantes como objeto tendrán, para lo cual deberán dar constancia de su inicio”.

Riquelme habló sobre el rumor de la vuelta de Bianchi

El pasado lunes, comenzó a circular un rumor respecto a un posible regreso de Bianchi a Boca, y ese mismo día, Juan Román Riquelme salió a dar una entrevista a C5N y despejó todo tipo de dudas al respecto.

“Bianchi es un ídolo de Boca. Fue el que nos enseñó a competir. Cuando llegó hacía mucho frío en Tandil; estuvimos 35 partidos sin perder. Todavía tenemos el récord de los 40 partidos sin perder”, soltó. Luego, siguió: “Él cambió la mentalidad de nuestro club, hizo creer que ganar la Libertadores es simple. Tuvimos la fortuna de tenerlo como entrenador, yo lo quiero mucho, él me quiere mucho. Le hago unos líos bárbaros cada vez que voy a la casa porque yo me manejo como si fuera mi casa porque me lo hace sentir así”. Nada más que palabras elogiosas de JRR para Bianchi, que además estuvieron lejos de instalarlo como un posible entrenador de Boca en la actualidad.