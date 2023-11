Fueron muchos los que se animaron a lanzar críticas durante los 4 años de gestión de Juan Román Riquelme. Él mismo lo sabe. El vicepresidente, en diálogo con Flavio Azzaro en El Loco y El Cuerdo, habló de quienes lo cuestionaron y, sin nombrarlo, apuntó contra un nombre en específico: Óscar Ruggeri.

“Nunca escuchaste que digan que Boca fue el único que jugó en la final de la Copa Libertadores en estos cuatro años. Nunca escuchaste decir que agarramos el club con deuda y que ahora tenemos 30 millones en la caja. Pusimos el balance en la web del club para que los hinchas lo revisen de arriba a abajo mientras toman mate en sus casas. Nunca dijeron todos los jugadores que trajimos”, arrancó cuestionando Román en esta entrevista de madrugada.

“Tenías que escuchar todos los días ‘no están preparados para tres jugadores’, ‘no están preparados para renovar un contrato’, ‘no están preparados para esto’, ‘no están preparados para lo otro’. Y cuando vos salías campeón, ninguno salía en la tele a decir ‘la verdad, lo felicito’. Hablaría bien de esa persona si sale a decir ‘la verdad, reconozco que lo hicieron bien'”, soltó.

Después de esa introducción, llegó el palazo para el campeón del mundo: “Vivimos en un país en el cual hay gente que se cree con mucho poder, se cree que puede bailar en lo de Tinelli, que puede ser técnico, que puede hacer mil cosas y que tiene el derecho a criticar a todo el mundo. Esa es la verdad. Y cuando encima se trata de los que fueron jugadores de fútbol, uf… Molesta un poquito”.

Más dardos de Román

La prensa también la ligó: “No todos los periodistas tienen la capacidad de decir ‘yo estudié esto, amo ser periodista deportivo y voy a decir lo que tengo que decir’. Hoy, pobrecitos, hay muchos que saben que si dicen ‘A’ los dejan sin trabajo”.

“Si toca estar acá es para cuidar al club, para que sigamos trabajando junto con los hinchas y seguir creciendo. Si sirve para que la gente que está en la casa se dé cuenta de muchas cosas, quiere decir que algo bueno está pasando”, cerró.

Previamente, sobre la suspensión de las elecciones, apuntó contra la fórmula opositora: “Como saben que pierden por goleada, entonces hacen esto. Se meten con lo más sagrado que tiene un club, por encima de los colores, de la camiseta y el escudo: los hinchas. Con una denuncia, a los socios que él representa, no los quiere dejar votar. Ojalá que la Jueza levante la sanción y el domingo vivamos un día hermoso”.

Las críticas de Ruggeri a Riquelme

En 2021, el día después de que Riquelme hiciera bajar a los jugadores del micro para tener una reunión en el vestuario (Battaglia de entrenador), el Cabezón fue tajante: “Yo no bajo. No me bajan porque Riquelme no se hubiese bajado tampoco y porque es una vergüenza lo que hace. Riquelme lo hubiese sacado cagando del micro. Entre nosotros que somos jugadores de fútbol no se hacen esas cosas. Somos jugadores de fútbol, déjense de romper las pelotas los del Consejo. Como jugador, allá arriba. Como tipo… defraudado total. Menos mal, gracias a Dios que no fuimos compañeros”.

“Si pudiera aconsejar, le diría que tiene que prepararse. Passarella no tomó cursos, y era otro que tenía el ego allá arriba… Y como estaba allá arriba no se dejó ayudar, se la jugó solo. Estos tipos tienen el ego tan grande que no los deja ver alrededor”, dijo ese mismo año.