El particular caso de Exequiel Zeballos en Boca: pudo jugar 10 Superclásicos y solo fue parte de uno

Terminó la previa. Hoy, domingo 25 de febrero, River y Boca se verán las caras por primera vez en el 2024 en la edición del Superclásico de la fecha 7 de la Copa de la Liga. En el Monumental, el conjunto de Martín Demichelis recibirá al Xeneize en un partido en el que ambos buscarán quedarse con los tres puntos.

Para dicho encuentro que paralizará al país a partir de las 17 horas, los dos entrenadores ya tienen confirmados sus equipos. Y tanto en Boca como en River existen diversas bajas con las que los DTs no podrán contar por distintas lesiones.

Por el lado de los locales, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini, Santiago Simón y Gonzalo Martínez no estarán habilitados físicamente para el Superclásico, mientras que en Boca no podrán decir presente Marcos Rojo, Pol Fernández y Exequiel Zeballos. Con este último, en referencia a Superclásicos, ocurre una situación particular.

Es que el Changuito, En su corta carrera profesional, tuvo la oportunidad de disputar nueve duelos profesionales frente a River, pero solo pudo estar presente en el campo de juego en uno de ellos. Entre los cruces superclásicos de la Copa Argentina, la Liga Profesional y la Copa de la Liga del 2020 hasta la actualidad, las lesiones y las decisiones técnicas de los diversos entrenadores de Boca relegaron al santiagueño a jugar solo un puñado de minutos como profesional ante su clásico de toda la vida.

De hecho, Zeballos debutó en un Superclásico en la última edición del mismo, en donde River vio el triunfo por 2 a 0 en La Bombonera. Allí, el futbolista de 21 años ingresó en el minuto 69 en lugar de Jorman Campuzano y fue amonestado sobre el final del encuentro.

Los restantes partidos ante River que tuvieron al extremo dentro del plantel profesional de Boca lo encontraron lesionado de su fractura de tibia y peroné en dos ocaciones, a fines de 2022 y principios de 2023, y las restantes oportunidades lo tuvieron fuera del banco de suplentes o mismo como variante entre los titulares, pero sin haber tenido la chance de ingresar.

De más está decir que jamás fue titular en un Superclásico y que en este edición que se disputará este domingo, en donde será parte del plantel por décima vez ante River, tampoco estará presente al atravesar la última parte de su recuperación de la rotura de ligamentos cruzados sufrida hace poco menos de seis meses. Un caso verdaderamente llamativo.

El probable once de Boca para enfrentar a River

Diego Martínez mandaría a la cancha desde el arranque este domingo a: Sergio Romero, Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

¿Cuántos partidos tiene Exequiel Zeballos en Boca?

El Changuito disputó 67 partidos en el Xeneize, en donde convirtió 7 goles y dio 7 asistencias. Su último encuentro disputado fue ante Belgrano por la Copa de la Liga 2023, en donde terminó sufriendo la rotura de ligamentos cruzados tras apenas haber disputado 8 minutos del cotejo. En Boca lo esperan para la segunda mitad del año ya 100% recuperado.